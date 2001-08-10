Крупная рысь забралась на территорию школы на Камчатке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Крупная дикая рысь наведалась в камчатский поселок Ключи. Лесную кошку жители полуострова заметили разгуливающей по местным улицам. Также сообщается, что хищница зашла на территорию школы. Кадрами с места событий с редакцией ТК "41 регион" поделились жители населенного пункта.
Судя по видеозаписи, присланной очевидцами, во время визита на территорию образовательного учреждения рыси на пути встретилась школьница. Посмотрев друг на друга, животное и ребенок разошлись в разные стороны.
К слову, ранее специалисты природоохраны сообщали, что для человека рыси не представляют опасности. Несмотря на то, что дикие кошки не особо боятся людей, они всё же стараются обходить человека стороной.
Напомним, это далеко не первый случай за последнее время, когда рыси выходят к людям. Такие инциденты этой зимой многократно происходили в Петропавловске-Камчатском, Елизовском райне, Милькове и на других территориях. Из-за такой активности лесных хищников жителям края было рекомендовано не отпускать своих домашних питомцев без присмотра на улицу.
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