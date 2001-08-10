В Южно-Сахалинске подвели итоги отборочного этапа Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице назвали имена победителей отборочного тура Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям, которые в апреле будут представлять Сахалинскую область уже на всероссийском этапе состязаний в Ханты-Мансийске, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, два дня 79 команд из Южно-Сахалинска, Тымовского, Поронайского, Корсаковского, Ногликского районов соревновались по нескольким направлениям 3D-технологий: 3D-моделирование с использованием специального программного обеспечения, 3D-печать (прототипирование), 3D-рисование (объемное рисование с использованием 3D-ручки), а также защищали свои инженерные проекты.

Так, по результатам отборочного этапа олимпиады среди учащихся 1-11 классов победителями стали:

В направлении «Фестиваль инженерно-технического творчества «3D-фишки»:

- команда Дворца детского (юношеского) творчества: Вероника Трямкина и Юлия Боярова - категория «Дошкольники», творческий проект 3D- ручки;

- команда 3D Class: Платон Новик и Валерия Бутыгина - категория 1-2 класс, творческий проект 3D-ручки;

- команда 3D Class: Алёна Фунтусова и Екатерина Рыбчак - категория 3-4 класс, объемное рисование 3D-ручки;

- команда Дворца детского (юношеского) творчества: Алиса Пучкарева - категория 3D-моделирование 3-4 класс.

В направлении «Командная инженерная олимпиада школьников: «Инженеры будущего - 3Д технологии» 3D-Art объёмное рисование:

- команда Дворца детского (юношеского) творчества: Катерина Гущина и Анастасия Каминская - категория 5-6 классы, 3D-Art объёмное рисование;

- команда 3D Class: Данил Корнеев и Алексей Волчков - категория 7-8 классы, 3D-Art объёмное рисование.

В направлении «3D моделирование и 3D печать»:

- команда Детского технопарка «Кванториум» при гимназии №3: Александр Конжуков и Леонид Тарасов - категория 5-6 класс;

– команда Дворца детского (юношеского) творчества: Никита Старовит и Амир Резяпов - категория 7-8 класс;

- команда IT-куб Южный: Михаил Блохин и Владислав Ан - категория 9-11 классы;

- команда Дворца детского (юношеского) творчества: Роман Рзаев и Иван Щукин, наставник - Артем Мельников - категория 9-11 классы «Наставничество».

Напомним, с 2021 года региональным ресурсным центром по проведению отборочного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 3D-технологиям в Южно-Сахалинске выступает Дворец детского (юношеского) творчества, партнер мероприятия - компания GS Group.