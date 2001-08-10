Дети из многопрофильного санатория в Южно-Сахалинске узнали о правильном питании

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В детском многопрофильном санатории прошел урок здоровья. Специалисты Центра общественного здоровья провели беседу с детьми о важности правильного питания и сбалансированного рациона. Мероприятие состоялось в рамках программы по укреплению общественного здоровья нацпроекта «Демография». Базовые знания получили 11 ребят. Мероприятие прошло при поддержке администрации областного центра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В ходе беседы с маленькими жителями Южно-Сахалинска специалисты центра всегда используют наглядные материалы. Они помогают сфокусировать внимание слушателей и позитивно влияют на запоминаемость информации. На уроке по правильному питанию дети посмотрели интересный мультфильм и попробовали самостоятельно разделить продукты на «полезные» и «вредные» в соответствии с их полезностью для организма.

- Такое практическое занятие позволяет детям лучше усвоить и запомнить информацию о правильном питании, чтобы в будущем иметь возможность самостоятельно принимать решения, касающиеся их здоровья. Дети в детском санатории разновозрастные, но всем было интересно принять участие в интерактивах, - рассказала ведущая урока здоровья Ольга Чугунова.

Беседу о правильном питании Центр общественного здоровья приурочил к неделе профилактики болезней ЖКТ, которую минздрав России определил с 12 по 18 февраля. В конце мероприятия каждый ребенок получил раскраску с полезными советами по правильному образу жизни. Таким образом специалисты начинают прививать правильные привычки с раннего возраста.