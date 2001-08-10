Сахалинцев приглашают поучаствовать во Всероссийском литературном конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В юбилейном сезоне ежегодного конкурса на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотографию, текст песни эпического, исторического и военно-патриотического содержания может принять участие любой желающий без ограничения по возрасту и гражданству. Заявочная кампания продлится до 1 мая, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Конкурс проводится в целях охранения и увековечения памяти о проявленном героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах, для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, а также для сохранения военно-исторического наследия России.

Конкурс проводится в несколько этапов и по семи номинациям.

Подробнее о условиях и порядках проведения Конкурса, требованиях к работам и срокам указано в Положении.