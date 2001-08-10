Тихоокеанское
информационное агентство
15 Февраля 2024
Сейчас 21:35
91,43|97,81|66,91
Сахалинец решил заняться распространением наркотиков, но не успел
12:05, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают 15 февраля приобрести свежую рыбу

Южносахалинцев приглашают 15 февраля приобрести свежую рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 15 февраля, жители и гости областной столицы могут приобрести свежую навагу, треску, горбушу, минтай, камбалу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля будет осуществляться по адресам:

- ул. Сахалинская, 59 (магазин «Остров Сахалин»), навага - 74 руб. 75 коп./кг, камбала — 115 руб/кг;

- пр. Коммунистический, 19 (магазин «Янтарное»), навага - 80 руб/кг;

- пр. Мира, 280 В (ТЦ Рай, магазин «Янтарное»), навага - 80 руб/кг;

- пр. Мира, 229/5 (магазин «Янтарное» у ТЦ «Янтарь»), навага - 80 руб/кг;

- пр. Мира,19 (магазин «Янтарное»), навага - 80 руб/кг;

- пр. Мира, 229 (ТЦ Янтарь, торговое место №8-10), горбуша свежемороженая - 130 руб/кг;

- ул. Емельянова, 31/2 (магазин «Ефимов А.Ф.»), горбуша свежемороженая - 130 руб/кг;

- ул. Ленина, 252 Б (магазин «Ефимов А.Ф.»), горбуша свежемороженая -130 руб/кг;

- ул. Дружбы, 56 (магазин «Странник», Луговое), минтай - 75 руб/кг, навага - 75 руб/кг;

- торговое место с северной стороны строения №17 по бул. Ф.Анкудинова, навага - 80 руб/кг, камбала — 130 руб/кг;

- ул. Пограничная, 26 (у ТЦ «Янтарь»), навага - 70 руб/кг, треска - 92 руб/кг;

- торговое место по пр. Победы, 31, навага - 80 руб/кг;

- ул. Комсомольская, 241/1 (у ТЦ «Аист»), навага — 80 руб/кг;

- ул. Украинская, 14, навага — 80 руб/кг, камбала — 130 руб/кг;

- ул. 3-я Строительная, 4Б (магазин «Надежда», Ново-Александровск), навага - 74 руб/кг, минтай — 79 руб/кг;

- пер. Железнодорожный, 14 (Ново-Александровск), навага — 80 руб/кг, камбала - 130 руб/кг;

- ул. Авиационная, 74 (магазин «Елань»), навага — 75 руб/кг;

- б-р Анкудинова, 5 (магазин «Социальный»), навага — 74 руб. 75 коп/кг;

- ул. 1-я Октябрьская (магазин «Серебряный город», Хомутово), навага - 75 руб/кг;

- ул. 1-я Октябрьская, 6, (магазин «Октябрьский»), навага — 75 руб/кг;

- ул. Поповича, 69Б (магазин «Дом морепродуктов»), навага — 70 руб/кг;

- ул. Есенина, 5 (магазин «Дом морепродуктов»), навага — 70 руб/кг;

- ул. Автомобильная 16/2 (магазин «Дом морепродуктов»), навага — 70 руб/кг;

- сеть магазинов «Матрешка» (ул. 2-я Красносельская, 7, Железнодорожная, 168/4, Физкультурная, 1А, Сахалинская, 90, Донская, 4А, пр. Мира, 86), навага - 74 руб. 95 коп./кг.

Приобрести рыбу можно в рабочее время торговых точек.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?