Южносахалинцев приглашают 15 февраля приобрести свежую рыбу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 15 февраля, жители и гости областной столицы могут приобрести свежую навагу, треску, горбушу, минтай, камбалу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Торговля будет осуществляться по адресам:
- ул. Сахалинская, 59 (магазин «Остров Сахалин»), навага - 74 руб. 75 коп./кг, камбала — 115 руб/кг;
- пр. Коммунистический, 19 (магазин «Янтарное»), навага - 80 руб/кг;
- пр. Мира, 280 В (ТЦ Рай, магазин «Янтарное»), навага - 80 руб/кг;
- пр. Мира, 229/5 (магазин «Янтарное» у ТЦ «Янтарь»), навага - 80 руб/кг;
- пр. Мира,19 (магазин «Янтарное»), навага - 80 руб/кг;
- пр. Мира, 229 (ТЦ Янтарь, торговое место №8-10), горбуша свежемороженая - 130 руб/кг;
- ул. Емельянова, 31/2 (магазин «Ефимов А.Ф.»), горбуша свежемороженая - 130 руб/кг;
- ул. Ленина, 252 Б (магазин «Ефимов А.Ф.»), горбуша свежемороженая -130 руб/кг;
- ул. Дружбы, 56 (магазин «Странник», Луговое), минтай - 75 руб/кг, навага - 75 руб/кг;
- торговое место с северной стороны строения №17 по бул. Ф.Анкудинова, навага - 80 руб/кг, камбала — 130 руб/кг;
- ул. Пограничная, 26 (у ТЦ «Янтарь»), навага - 70 руб/кг, треска - 92 руб/кг;
- торговое место по пр. Победы, 31, навага - 80 руб/кг;
- ул. Комсомольская, 241/1 (у ТЦ «Аист»), навага — 80 руб/кг;
- ул. Украинская, 14, навага — 80 руб/кг, камбала — 130 руб/кг;
- ул. 3-я Строительная, 4Б (магазин «Надежда», Ново-Александровск), навага - 74 руб/кг, минтай — 79 руб/кг;
- пер. Железнодорожный, 14 (Ново-Александровск), навага — 80 руб/кг, камбала - 130 руб/кг;
- ул. Авиационная, 74 (магазин «Елань»), навага — 75 руб/кг;
- б-р Анкудинова, 5 (магазин «Социальный»), навага — 74 руб. 75 коп/кг;
- ул. 1-я Октябрьская (магазин «Серебряный город», Хомутово), навага - 75 руб/кг;
- ул. 1-я Октябрьская, 6, (магазин «Октябрьский»), навага — 75 руб/кг;
- ул. Поповича, 69Б (магазин «Дом морепродуктов»), навага — 70 руб/кг;
- ул. Есенина, 5 (магазин «Дом морепродуктов»), навага — 70 руб/кг;
- ул. Автомобильная 16/2 (магазин «Дом морепродуктов»), навага — 70 руб/кг;
- сеть магазинов «Матрешка» (ул. 2-я Красносельская, 7, Железнодорожная, 168/4, Физкультурная, 1А, Сахалинская, 90, Донская, 4А, пр. Мира, 86), навага - 74 руб. 95 коп./кг.
Приобрести рыбу можно в рабочее время торговых точек.
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