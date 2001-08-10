Тихоокеанское
информационное агентство
15 Февраля 2024
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Сахалинец решил заняться распространением наркотиков, но не успел
11:14, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают на выездной прием вице-мэра Елены Федоровой

Южносахалинцев приглашают на выездной прием вице-мэра Елены Федоровой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 февраля для жителей Ново-Александровска, сел Ключи и Новая Деревня личный прием граждан проведет вице-мэр администрации Елена Федорова, рассказали ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска.

Также на вопросы ответят руководители структурных подразделений и отраслевых функциональных органов администрации.

Мероприятие состоится в ЦНК «Радуга» (Ново-Александровск, 2-я Красносельская, 14). Начало в 18.00.

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