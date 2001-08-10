Тихоокеанское
информационное агентство
15 Февраля 2024
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Сахалинец решил заняться распространением наркотиков, но не успел
11:03, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине будут эвакуировать автомобили, брошенные рыбаками на обочине

На Сахалине будут эвакуировать автомобили, брошенные рыбаками на обочине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Автомобили любителей подлёдного лова, затрудняющих проезд в Долинском районе, эвакуируют. Об этом сообщает astv.ru, ссылаясь на Госавтоинспекцию Сахалинской области. 

"В Долинском районе ведется работа по профилактике нарушений правил стоянки транспортных средств. Автомобили, затрудняющие проезд пассажирского сообщения, а также создающие препятствие для других транспортных средств, будут эвакуированы на специализированную стоянку в Южно-Сахалинск", - рассказали в ведомстве.

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