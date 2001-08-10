Сахалинские энергетики презентовали книгу РусГидро для детей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ПАО «Сахалинэнерго» совместно с Сахалинской областной научной библиотекой провело презентацию книги Валентины Дегтяревой «Чудесная мастерская у бобровой запруды». В библиотеки региона на безвозмездной основе передано более 150 экземпляров, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.
Издание выпущено при финансовой поддержке энергохолдинга в сотрудничестве с издательством «Самокат». Книга рассчитана на детей младшего школьного возраста
Акция состоялось 14 февраля - в Международный дня книгодарения. В этом году праздничные мероприятия пройдут более чем в 40 странах мира, их цель - популяризация книжного чтения у населения.
Главный герой иллюстрированной сказки «Чудесная мастерская у бобровой запруды» – добродушный хозяйственный бобер Лап Лапыч. Вместе с другими бобрами он занят постройкой большой плотины, которую обязательно нужно сделать до Нового года. Вот только лесной народ постоянно отвлекает и просит Лап Лапыча что-нибудь починить – в его хатку несут дырявые чайники, сломанные часы и одноногие табуретки, а лесные гномы и ведьмы требуют исправить их сломанные волшебные палочки.
Тогда бобер решает открыть в корнях старой ивы удивительную мастерскую – не столярную и не слесарную, а «чудесарную», в которой можно быстро починить что угодно. Осталось только набрать сотрудников. Удастся ли ему это сделать? Ответ можно найти на страницах книги.
Гостями презентации стали школьники г. Южно-Сахалинска. Они познакомились с книгой, деятельностью РусГидро, в том числе, большом вкладе энергохолдинга в развитие энергосистемы Сахалинской области, модернизацию электрических сетей на острове.
В начале встречи состоялось торжественное вручение книг директору СахОУНБ Валентине Малышевой для передачи в муниципальные библиотеки Сахалинской области в количестве более 150 экземпляров. В свободной продаже книга не появится.
По мнению сотрудников библиотеки, классного руководителя и родителей, присутствовавших на презентации, предприимчивая деятельность бобра Лап Лапыча будет увлекательной и захватывающей не только для юных читателей, но и для взрослых.
Стремясь быть социально ответственной компанией, РусГидро реализует комплексную благотворительную программу, направленную как на воспитание нового поколения профессиональных энергетиков, так и на формирование благоприятной социальной среды и улучшение качества жизни во всех регионах присутствия предприятий компании. Приоритетными направлениями благотворительной программы РусГидро, в рамках которых ведётся системная работа, являются: образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.
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