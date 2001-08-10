В Южно-Сахалинске продолжается строительство домов на улице Больничной
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается возведение двух пятиэтажных блок-секций на улице Больничной. Новые монолитные дома рассчитаны на 180 квартир и предназначены для жителей двух аварийных общежитий на Коммунистическом проспекте, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На данный момент подрядчик уже завершил монтаж «коробки» первого дома на строительной площадке. Ведутся работы по внутренним инженерным сетям, фасаду.
- На втором объекте также завершено бетонирование, установлены окна, идет утепление фасада. Плюс ведется прокладка всех инженерных коммуникаций — электроснабжения, отопления, вентиляции, водоснабжения. С наступлением тепла приступим к обустройству наружных сетей. В июне начнем работы по благоустройству, - рассказал начальник управления капитального строительства Денис И.
- Поставлена задача благоустроить все прилегающие к новым домам территории. В округе есть здания, которые не эксплуатируются, сейчас мы проводим работу с их собственниками. Как вариант, планируем разместить здесь новую продовольственную зону — рынок или магазин. То есть объекты, пользующиеся у населения спросом, - сказал Сергей Надсадин. - Также на прилегающей к строительной площадке территории есть проблема с проводами, которые хаотично нависают на опорах освещения. Здесь зона ответственности не только «Сахалинэнерго», часть проводов принадлежит частникам. Все это тоже нужно привести в порядок.
Сдать новые дома в эксплуатацию планируется в ноябре текущего года. Квартиры в них будут отделаны под ключ. Сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы будущие новоселы могли заранее побывать в своих квартирах и при необходимости высказать замечания застройщику.
Напомним, строительство домов на улице Больничной ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом. Он дает возможность жителям страны улучшать свои жилищные условия. Для переселенцев из ветхого и аварийного жилья дома сейчас возводятся в разных микрорайонах Южно-Сахалинска. К примеру, уже в этом году планируется сдать в эксплуатацию новый семиэтажный дом в переулке Горького в Ново-Александровске. Также под эти цели муниципалитет выкупает квартиры у сахалинского ипотечного агентства в жилом комплексе «Горизонт». В общей сложности в 2024-м в городе будет расселено более 6000 квадратных метров аварийного жилья.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:54 Сегодня Сахалинэнерго установило отечественные устройства для определения мест повреждений на ЛЭП
10:53 Сегодня Для школьников Южно-Сахалинска провели урок мужества, посвященный 35-летию вывода советских войск из Афганистана
10:59 Сегодня В Южно-Сахалинске начата подготовка к противопаводковым мероприятиям
12:18 Сегодня Аэровокзал "Южно-Сахалинск" внедряет в работу новые цифровые технологии
10:59 9 Февраля Региональный центр развития промышленности окажет финансовую поддержку сахалинским и курильским предпринимателям
10:23 8 Февраля Южносахалинцы могут принять участие в конкурсе авторской песни фестиваля "Гринландия"
09:11 9 Февраля Объем ипотечных кредитов на Сахалине и Курилах за год вырос на 51,4%
17:02 8 Февраля В Поронайском районе продолжается благотворительная акция по раздаче наваги
10:51 29 Января Дорожные службы Южно-Сахалинска продолжают работу по расчистке и расширению дорог
15:33 23 Января В магазины Южно-Сахалинска организован дополнительный подвоз продуктов
10:47 17 Января Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретился с президентом России Владимиром Путиным
16:52 23 Января Сахалинцы за январь получат новую форму квитанций с услугой "обращение с ТКО"
Выбор редакции
- 10:48 Сегодня В сахалинской библиотеке презентовали литературный сборник "Голос юности"
- 14:39 Вчера Восемь территорий предложат южносахалинцам в рамках рейтингового голосования благоустройства общественных пространств
- 11:04 Вчера Днем 13 февраля на расчистку Южно-Сахалинска вышли 164 единицы техники
- 11:33 12 Февраля Сахалинцам расскажут о лавинной опасности в островном регионе
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?