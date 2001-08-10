В Южно-Сахалинске продолжается строительство домов на улице Больничной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается возведение двух пятиэтажных блок-секций на улице Больничной. Новые монолитные дома рассчитаны на 180 квартир и предназначены для жителей двух аварийных общежитий на Коммунистическом проспекте, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На данный момент подрядчик уже завершил монтаж «коробки» первого дома на строительной площадке. Ведутся работы по внутренним инженерным сетям, фасаду.

- На втором объекте также завершено бетонирование, установлены окна, идет утепление фасада. Плюс ведется прокладка всех инженерных коммуникаций — электроснабжения, отопления, вентиляции, водоснабжения. С наступлением тепла приступим к обустройству наружных сетей. В июне начнем работы по благоустройству, - рассказал начальник управления капитального строительства Денис И.

- Поставлена задача благоустроить все прилегающие к новым домам территории. В округе есть здания, которые не эксплуатируются, сейчас мы проводим работу с их собственниками. Как вариант, планируем разместить здесь новую продовольственную зону — рынок или магазин. То есть объекты, пользующиеся у населения спросом, - сказал Сергей Надсадин. - Также на прилегающей к строительной площадке территории есть проблема с проводами, которые хаотично нависают на опорах освещения. Здесь зона ответственности не только «Сахалинэнерго», часть проводов принадлежит частникам. Все это тоже нужно привести в порядок.

Сдать новые дома в эксплуатацию планируется в ноябре текущего года. Квартиры в них будут отделаны под ключ. Сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы будущие новоселы могли заранее побывать в своих квартирах и при необходимости высказать замечания застройщику.

Напомним, строительство домов на улице Больничной ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом. Он дает возможность жителям страны улучшать свои жилищные условия. Для переселенцев из ветхого и аварийного жилья дома сейчас возводятся в разных микрорайонах Южно-Сахалинска. К примеру, уже в этом году планируется сдать в эксплуатацию новый семиэтажный дом в переулке Горького в Ново-Александровске. Также под эти цели муниципалитет выкупает квартиры у сахалинского ипотечного агентства в жилом комплексе «Горизонт». В общей сложности в 2024-м в городе будет расселено более 6000 квадратных метров аварийного жилья.