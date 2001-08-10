Городская олимпиада младших школьников прошла в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В интеллектуальном поединке приняли участие более 180 ребят, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Городской этап олимпиады прошел на базе начальной школы №7. Он объединил учащихся 3-4 классов. Всего — более 180 ребят. Ранее они стали победителями на внутришкольных интеллектуальных состязаниях.

В целом, в городской олимпиаде приняли участие 27 школ Южно-Сахалинска. Ученики начальных классов демонстрировали свои знания по нескольким предметам — математике, русскому языку, окружающему миру, английскому языку.

Итоги муниципальной олимпиады станут известны на следующей неделе. Победителей и призеров отметят грамотами и памятными подарками.