Школьники раскрасили будущий кампус СахалинTech
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
О новом кампусе СахГУ и перспективах развития университета узнали южносахалинские школьники, ученики регионального ресурсного центра «Кванториум». Увлекательную беседу с ними провёл и. о. ректора Александр Самардак, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахГУ.
В начале мероприятия с напутственным словом перед ребятами выступила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева:
– Я когда-то заканчивала Сахалинский государственный университет, и очень рада, что сейчас университет переживает своё второе рождение, – рассказала она. – И верю, что когда вы подойдёте к этапу окончания школы, то примете решение поступать в СахГУ. Буквально в воскресенье стартовала первая образовательная смена по треку «Наука» модели «Сириус», где 30 первых старшеклассников, приехавших из разных муниципальных образований, занимаются искусственным интеллектом, беспилотными летательными аппаратами, экономикой океана. И мы очень хотим, чтобы вы тоже уже сейчас готовились и видели себя в этих будущих компетенциях и специальностях.
В свою очередь Александр Самардак отметил, что название нового университетского кампуса «СахалинTech» не случайно связано с техникой и новыми технологиями. Этот кампус задумывается как место, где будут встречаться наука, образование и индустрия.
– Важно, чтобы научные изобретения и исследования не оставались только у нас на бумаге, в виде статей, которые понимают только сами профессора. Важно, чтобы эти изобретения преобразовывались в реальные продукты, – считает он.
После лекции ребята приняли участие в совместном действии – раскрашивании модели нового кампуса, которая была спроектирована по реальным чертежам и распечатана на 3D-принтере. Точно такая же модель, в частности, представлена на выставке «Сахалинские традиции», которая сейчас проходит в историческом парке «Россия – моя история».
- Создание кампуса мирового уровня на Сахалине играет важную роль и для улучшения демографической ситуации на островах. Выпускники школ в родном регионе будут получать качественное высшее образование по программам, созданным под запросы ведущих предприятий, и трудоустраиваться в эти компании после получения дипломов. Кроме того, «СахалинTech» позволит привлечь талантливую молодежь из других регионов. – отметил и.о. ректора СахГУ
Работы по строительству кампуса «СахалинTech» ведутся в рамках национального проекта «Наука и университеты», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина.
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