Аэровокзал "Южно-Сахалинск" внедряет в работу новые цифровые технологии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Служба организации пассажирских перевозок приступила к тестовым испытаниям современных мобильных устройств. Их особенность – в программном обеспечении. С его помощью персонал может обмениваться данными и корректировать технологический график обслуживания в режиме реального времени, рассказали ТИА "Острова" в аэропорту Южно-Сахалинск.
Ранее сотрудники передавали информацию в производственно-диспетчерскую службу с помощью радиоэфира. Из-за его перегрузки был риск упустить из виду сообщения о начале или завершении отдельных этапов обслуживания, поэтому команды повторяли по несколько раз. К тому же, на местах работникам приходилось заполнять технологические карты вручную. Это замедляло производственные процессы.
К весенне-летнему сезону в аэровокзале планируют нарастить скорость и улучшить качество обслуживания пассажиров, багажа и воздушных судов. Новые мобильные аппараты позволят отказаться от работы с бумажными носителями, сократить время на обработку и обмен данными. Производственно-диспетчерская служба производства в два клика будет направлять задачи сотрудникам в подразделения, а те так же оперативно отчитываться о выполнении операций. Сведения автоматически будут поступать в систему.
Кроме того, с помощью устройств диспетчеры ПДС могут заранее распределить нагрузку между работниками терминала, закрепить за каждым рейсом специалистов и технику, а также проследить в течение дня фактическую загруженность персонала в смене. Если возникнет необходимость, в план можно оперативно внести коррективы.
«С помощью этих мобильных устройств мы внедряем в аэровокзале систему распределения ресурсов – RMS. Она позволит нам быстрее и качественнее обслуживать рейсы. При этом, не перегружать персонал и технику. Мы сможем формировать смены проактивно – на любую дату, контролировать каждый процесс, оценивать наши потребности и возможности. В такой системе уже работают аэропорты на юге нашей страны. Уверен, что наши пассажиры тоже отметят, как сервис в терминале становится лучше», - подчеркнул начальник производства АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Данила Коновалов.
Сейчас мобильные устройства тестируют диспетчеры по загрузке. Скоро работать с аппаратами начнут агенты по регистрации, водители, операторы по комплектовке багажа. К началу высокого сезона устройствами обеспечат каждого сотрудника службы. Для этого аэровокзал Южно-Сахалинска закупил более 60 аппаратов.
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