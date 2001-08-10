"Единая Россия" дала старт Всероссийскому зимнему марафону "Сила России"

"Единая Россия" дала старт Всероссийскому зимнему марафону "Сила России"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В течение месяца партия вместе с Минспорта проведет по всей стране тематические спортивные недели.
Мероприятия марафона «Сила России» – фестивали, конкурсы, открытые тренировки и мастер-классы от известных спортсменов – будут идти до 17 марта, сообщил секретарь Генсовета на запуске марафона в Ханты-Мансийске.
«Это один из самых молодых проектов партии. В прошлом году мы провели летний этап. Посмотрели, какое количество спортсменов, любителей массового спорта он объединил, и приняли решение о проведении зимнего этапа. Уверен, марафон «Сила России» будет проходить ежегодно», - сказал Андрей Турчак.
Он отметил, что развитию спорта в стране уделяется особое внимание.
«Президент Владимир Путин поддерживает развитие массового спорта и спорта высших достижений. По федеральным программам открываются новые Дворцы спорта, спортивные секции. «Единая Россия» реализует партийный проект «Zа Самбо», создает «Шахматные клубы Сергея Карякина» на базе штабов общественной поддержки в регионах. Вместе с Правительством партия реализует программу развития спорта и открытия спортивных объектов», - напомнил Андрей Турчак.
Председатель оргкомитета спортивного марафона, трёхкратный победитель Олимпийских игр и многократный чемпион мира по греко-римской борьбе Александр Карелин сообщил, что зимний марафон «Сила России» включает в себя неделю лыжного спорта, спорта на коньках, инклюзивные и семейные площадки и многое другое.
«Летом больше 200 тысяч участников «Силы России» получили возможность пообщаться с маститыми спортсменами, тренерами, найти для себя предпочтительные виды спорта. Уверен, с зимним стартом будет так же. Президент каждый день напоминает, что мы должны быть сильными – каждый по отдельности и государство в целом. Поэтому желаю вам уверенности в правильности выбранного спортивного пути», - сказал он.
С 23 по 25 февраля «Единая Россия» проведет Лыжные выходные, где основным мероприятием станет Фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова» с участием олимпийских чемпионов в Московской области. С 26 февраля состоится неделя спорта на коньках, с 4 марта – неделя женского здоровья, а с 11 марта – Семейная спортивная Масленица. Зарегистрироваться для участия в мероприятиях марафона можно на сайте «Силы России».
«Именитые спортсмены вновь встретятся с жителями регионов и проведут для них специальные тренировки. В этом сезоне мы сделали акцент не только на зимних видах спорта, но и на семейных активностях. У нас появились семейные тренировки по разным видам спорта, а также занятия для будущих мам. Рассчитываем, что зимняя «Сила России» станет по-настоящему семейной!» - отметила председатель Центрального совета сторонников «Единой России», депутат Госдумы Ольга Занко. Она приняла участие в мастер-классе по конькобежному спорту с олимпийской чемпионкой, депутатом Госдумы Светланой Журовой на главной площади Северного речного вокзала в Москве.
Спортивные мероприятия прошли и в других регионах. В Ленинградской области «Единая Россия» провела открытую тренировку по следж-хоккею для участников СВО с инвалидностью. В ДНР прошла открытая тренировка по самбо для детей разного возраста, а в ЛНР проводят массовую «зарядку с чемпионом».
Напомним, с 1 июня по 12 августа 2023 года сторонники партии провели летний этап марафона «Сила России». В нём приняли участие более 200 тысяч человек. В регионах проходили бесплатные занятия в спортивных центрах, групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами и сдача нормативов ГТО. Участие могли принять и люди с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятия проходили вместе с Минспорта РФ, ДОСААФ и спортивными федерациями с участием известных спортсменов. Марафон «Единой России» также поддержали более тысячи некоммерческих организаций.
«Мероприятия зимнего спортивного марафона «Сила России» пройдут во всех без исключения районах Сахалинской области, включая Курильские острова. Лыжи – беговые и горные, мастер-классы от глав спортивных федераций, коньки, веселые старты, хоккей и многие другие виды зимних видов спорта – в региональной программе Марафона! Планируем привлечь не менее пяти тысяч человек!
В день старта Марафона в островной столице мастер-классы по общефизической подготовке проведут президент Федерации кикбоксинга города Южно-Сахалинска Киш Сергей и инструктор-методист Александр Ким - автор-разработчик уникальной «Адаптивной аэробики». На открытие приглашены члены ЮНАРМИи, Движения Первых, учащаяся молодежь, партийный актив, сторонники партии, работники различных предприятий города», - поделился председатель регионального совета сторонников Сергей Шаров.
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