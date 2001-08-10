В Южно-Сахалинске начата подготовка к противопаводковым мероприятиям

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первый этап противопаводковых мероприятий - это вскрытие водоотводных канав в частном секторе Южно-Сахалинска и планировочных районах. К работам специалисты приступят в начале марта до периода активного таяния снега. Главная задача - обеспечить возможность талым водам уходить через канавы в естественные водные объекты - речки, ручьи и так далее, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказали в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации Южно-Сахалинска, первой в перечне будет Владимировка. Здесь начнут вскрытие с нижней части основного водовыпуска, расположенного вдоль улицы Кирпичной. Дорожным службам предстоит расчистить и все остальные канавы на всем их протяжении. При этом будет производиться вывозка снега для обеспечения максимального отвода воды с территории.

В перечне противопаводковых мероприятий также планировочные районы Дальнее, Хомутово, Ново-Александровск, сёла Ключи и Березняки. Все участки включены в реестры, определены подрядчики, которые будут заниматься противопаводковыми работами. Работы по вскрытию водопропускных канав планируется завершить до конца марта.

Специалисты обращают внимание, что отдельный риск составляют большие объемы снежных масс, находящиеся на приусадебных хозяйствах и придомовых территориях частных домовладений, которые также будут таять. Жителям рекомендовано провести работы по очистке от снега водоотводных путей на своих участках до канав общего пользования. А также убрать предметы, которые могут создавать заторы на пути хода воды.

Второй этап - это профилактика подтоплений, связанных с подъемом уровня рек, который традиционно приходится на конец апреля-начало мая, а также связан с ливнями в летне-осенний период. После сильных циклонов с обильными дождями осенью 2023 года по поручению мэра города Сергея Надсадина Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Южно-Сахалинска обследованы русла и берега рек муниципалитета. Так, специалисты проверили состояние рек Сусуи, Владимировки, Красносельской, Рогатки и Уюновки. Особое внимание уделено территориям, где были зафиксированы подтопления жилых домов. По итогам мониторинга определен перечень мест, которые необходимо расчистить от заторов, поваленных деревьев, провести дноуглубление и расширение русел рек, укрепление береговой линии. Работы на реках также проведут в марте, пока уровень воды небольшой - рабочие и техника могут работать в руслах.

Еще одно направление деятельности муниципалитета - предотвращение негативного воздействия водных объектов в целом. Речь идет о системном подходе, основанном на научных данных. Исходя последствий обильных ливней в 2023 году, приведших к чрезвычайным ситуациям, мэром областного центра дано поручение о проведении работ по определению границ зон затопления, подтопления и селеопасных участков.

В настоящее время Департаментом архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска заключен соответствующий контракт. В рамках которого специалистам предстоит определить зоны риска с учетом антропогенной нагрузки и физико-географических особенностей городского округа. Итогом исследования станет разработка и постановка на государственный кадастровый учет границ зон затопления и подтопления, а также подготовка рекомендаций по защитным мероприятиям. Эти работы планируют завершить до конца 2024 года.

Также администрация Южно-Сахалинска намерена провести научное исследование по определению селевой опасности речных бассейнов западного склона Сусунайского хребта для территории городского округа. Сейчас ведется поиск исполнителя муниципального контракта. Его итогом станет не только сбор данных о селевых процессах, но и разработка рекомендаций инженерной защите от них.

Результаты исследований будут использовать для реализации профилактических мероприятий и предотвращения последствий для объектов инфраструктуры города от гидрометеорологических стихийных бедствий. В том числе данные будут применяться при разработке цифрового двойника гидрологической обстановки Южно-Сахалинска. Интерактивный сервис станет рабочим инструментом для многих профильных структур администрации Южно-Сахалинска, занимающихся градостроительной политикой, профилактикой ЧС и вопросами охраны и защиты здоровья населения.