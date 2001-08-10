Для школьников Южно-Сахалинска провели урок мужества, посвященный 35-летию вывода советских войск из Афганистана
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На площадке молодёжного пространства «Данко» Центра молодежных инициатив Южно-Сахалинска прошел урок мужества, посвященный подвигу сахалинских ветеранов боевых действий. Старшеклассники из школы №5 встретились с героем-афганцем, полковником в отставке Владимиром Цветковым. Мероприятие посвятили дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 35-летию со дня вывода советских войск из Афганистана, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказала педагог молодежно-подросткового клуба «Данко» Нина Маскаева, в этом году клубу исполнилось уже 42 года, и все это время с южно-сахалинскими школьниками здесь занимаются патриотической работой, проводят лекции и викторины по краеведению, отмечают значимые для нашей страны события и праздники. Любимым форматом мероприятий остаются традиционные живые встречи с воинами-ветеранами.
- Встреча у нас проходит в новом формате - дети подробно расскажут биографию нашего гостя, а он послушает и дополнит ее воспоминаниями о событиях своей непростой службы и заслуженных наградах. Очень важно вместе с молодежью находить ответы на вопросы, что такое патриотизм, ответственность за страну и малую родину, и почему важно знать историю, - рассказала Нина Маскаева.
- Получилась хорошая встреча, пусть из этих мальчишек вырастут настоящие защитники, люди с четко выраженной гражданской позицией. Важно знать историю своей страны, узнавать и помнить о тех далеких событиях. Рассказал ребятам, что мы служили не ради наград и славы, а ради великой цели - жизни на земле, - поделился гость мероприятия, ветеран афганской войны, полковник в отставке, ветеран органов госбезопасности, спецназа КГБ, мастер спорта по биатлону и активный общественник Владимир Цветков.
По словам социального педагога школы №5 Натальи Игнатенко, встреча прошла интересно, ребята готовились к ней со всей ответственностью - изучали и историю военного конфликта в Афганистане, и подробности жизненного пути ветерана. Через связь поколений, подчеркнула педагог, наше общество будет становиться еще более сплоченным.
Напомним, 15 февраля - это праздник ветеранов-афганцев и день памяти и скорби обо всех погибших воинах-интернационалистах. Этой памятной дате посвящен целый ряд мероприятий, которые проходят в Сахалинской области и в Южно-Сахалинске.
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