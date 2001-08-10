Жители Сахалинской области могут летать на высокой скорости по склонам в Сочи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Цифровая экосистема МТС завершила масштабный этап развития инфраструктуры связи на территории горного кластера Сочи. Территория покрытия увеличилась вполовину, 4G работает даже на высокогорных участках трасс на высоте 2 400 метров. Всего за последние пять лет МТС вложила в развитие инфраструктуры связи в горах Сочи порядка одного миллиарда рублей.
МТС построила на горных курортах современную инфраструктуру связи, которая обеспечивает работу сетей в экстремальных условиях горного ландшафта. Также для бесшовного покрытия МТС использует сочетание outdoor-базовых станций и большого количества indoor-объектов. Практически во всех отелях, а также развлекательных центрах, спортивных комплексах МТС развернула антенные системы внутри зданий для наилучшего приема.
На сегодняшний день самые высокие скорости на горнолыжных курортах Сочи зафиксированы в сети МТС. Это подтверждают результаты независимого исследования ИАА TelecomDaily. В разгар зимнего сезона и максимальной туристической нагрузки на сеть мобильный интернет 4G МТС разгоняется до 305 Мб/сек. В целом, МТС в Сочи обслуживает каждый день в сезон до одного миллиона абонентов. При этом нагрузка на сеть растет год к году примерно на четверть.
Согласно данным сервиса бронирования отелей МТС Travel турпоток в горный кластер Сочи увеличился по сравнению с 2022 годом на 3%. Лидерами по посещениям горнолыжных курортов являются туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростовской области. Средний срок пребывания здесь составляет 8 суток. Чаще всего в горы Сочи приезжают женщины в возрасте 35-44 года. Чуть меньше приезжает мужчин данной возрастной категории. Почти каждый третий путешественник, пребывающий в горной местности, во время своей поездки также посещает и побережье Сочи.
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