Тихоокеанское
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09:20, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине военнослужащими армейского корпуса ВВО проходят занятия с инструкторами БЛА

На Сахалине военнослужащими армейского корпуса ВВО проходят занятия с инструкторами БЛА

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) проходят занятий по управлению различными видами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Занятия организованы на полигоне «Троицкий», где опытные инструкторы мотострелкового соединения помогают военнослужащим освоить азы управления БПЛА.

Программа обучения операторов БПЛА включает в себя теоретические и практические занятия на полигоне, тренировку  навыков на симуляторах, пролетов над различными препятствиями в  дневное и ночное время суток.
Также, военнослужащие отрабатывают вопросы определения характера целей, передачи координат их местоположения и расстояния до них для дальнейшего подавления или уничтожения противника.

Для разведки местности военнослужащие используют современные комплексы БПЛА, которые оснащены инфракрасными датчиками и камерами видеофиксации, что позволяет обнаружить замаскированного противника даже в тёмное время суток. Занятия проводят опытные инструкторы и участники СВО.

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