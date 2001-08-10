На Сахалине военнослужащими армейского корпуса ВВО проходят занятия с инструкторами БЛА

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) проходят занятий по управлению различными видами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Занятия организованы на полигоне «Троицкий», где опытные инструкторы мотострелкового соединения помогают военнослужащим освоить азы управления БПЛА.

Программа обучения операторов БПЛА включает в себя теоретические и практические занятия на полигоне, тренировку навыков на симуляторах, пролетов над различными препятствиями в дневное и ночное время суток.

Также, военнослужащие отрабатывают вопросы определения характера целей, передачи координат их местоположения и расстояния до них для дальнейшего подавления или уничтожения противника.

Для разведки местности военнослужащие используют современные комплексы БПЛА, которые оснащены инфракрасными датчиками и камерами видеофиксации, что позволяет обнаружить замаскированного противника даже в тёмное время суток. Занятия проводят опытные инструкторы и участники СВО.