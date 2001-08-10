Работа юной дальневосточницы вошла в экспозицию генеративного искусства в Русском музее
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работа семнадцатилетней Софии Волковой вошла в экспозицию первой в России выставки генеративного искусства, где соавтором работ выступила нейросеть в облаке МТС. Юная хабаровчанка получила возможность лично представить свою работу в Русском музее в Санкт-Петербурге.
София Волкова с помощью нейросети в специальном чат-боте МТС создала картину в стиле известного художника Ивана Айвазовского. Работа передает атмосферу XIX века, а главный герой картины – офицер, стоящий лицом к зрителю на фоне бушующего моря
Два месяца ребята со всей страны могли использовать развернутую в облаке CloudMTS нейросеть для создания уникальных творческих работ в стиле великих живописцев. Благодаря программе юные живописцы научились грамотно использовать искусственный интеллект в качестве помощника, чтобы дописать и усовершенствовать свои творческие работы. Во многих полотнах можно увидеть стилизацию под произведения великих русских художников, таких как Кандинский, Коровин, Рерих.
Искусственный интеллект МТС просканировал больше 10 тысяч загруженных в чат-бот рисунков и самостоятельно составил арт-экспозицию. Помимо картины Софии Волковой, в нее вошли еще девять работ юных художников из разных уголков страны, которые «дописал» искусственный интеллект.
«Выбор пал на Ивана Айвазовского, поскольку его стиль мне понравился своими цветами и ближайшим реализмом. Поэтому я подумала, что портрет в этом направлении получится наиболее атмосферным. Моя картина о много повидавшем офицере - это собирательный образ, в том числе связанный с моими любимыми героями из комиксов. На скетче я также отразила этот образ, потому что я очень люблю тему восстания декабристов, офицеров и в целом стиль XIX века», — рассказывает о своей картине София Волкова.
Экспозицию в Русском музее открыли в рамках образовательной программы МТС для школьников по научно-технологическому искусству при поддержке Русского музея, ИТМО и Благотворительного фонда «Система».
В продолжении темы генеративного искусства на онлайн-платформе «Поколение М» в мае стартует просветительская программа, которая расскажет, как научно-технологическое искусство вписывается в общекультурный контекст и какова польза от объединения науки и искусства в человеческой деятельности. Слушатели программы также узнают, как работают нейросети и как их применять для создания произведений искусства.
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