Сахалинэнерго установило отечественные устройства для определения мест повреждений на ЛЭП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) ввело в работу отечественную систему волнового определения мест повреждений на высоковольтных линиях электропередачи. Устройства научно-производственного предприятия «Бреслер» установлены на ЛЭП-110 кВ «Невельская – Холмск-Южная», обеспечивающей электроэнергией Холмский и Невельский районы, рассказали ТИА "Острова" в "Сахалинэнерго".

При возникновении на ЛЭП короткого замыкания происходит отключение линии и возникает перерыв в электроснабжении потребителей. В связи этим основная задача энергетиков состоит в оперативном обнаружении места повреждения и быстром возобновлении подачи электроэнергии. Сделать это не просто, так как большинство высоковольтных линий электропередачи на Сахалине проложены в труднодоступных местах, в горах. Строительство ЛЭП в советские годы на острове велось с помощью вертолетов.

Принцип работы новых устройств основывается на методе волнового определения мест повреждений. При возникновении на ЛЭП короткого замыкания появляются волны перенапряжения и распространяются в обоих направлениях. Поступление сигнала регистрируют приборы, установленные на двух концах ЛЭП на подстанциях. Фиксируется время, специальные приборы обмениваются этой информацией через систему спутниковой связи и происходит автоматический расчет определения места повреждения. На основании переданной информации программа определяет аварийный участок с точностью до 1 – 3 пролетов ЛЭП (150 - 450 метров).

Кроме волнового принципа, данные устройства также могут определять место повреждения путем расчета по аварийным параметрам короткого замыкания.

Планируется, что по итогам опытной эксплуатации данных устройств в островных условиях система волнового определения будет внедряться и на других электросетевых объектах Сахалинэнерго.