Сахалинскому производителю мясных и колбасный изделий помогли увеличить продажи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Благодаря господдержке Александр Кочкаев смог увеличить рынок сбыта и повысил узнаваемость компании, которая работает менее года, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.

– Колбаса, производимая в домашних условиях, быстро завоевала популярность среди наших друзей. По их рекомендации мы приняли решение расширить наше дело и заняться профессионально. Благодаря семилетнему опыту в этой сфере, а также приобретению дополнительного оборудования, нам удалось повысить эффективность и начать массовое производство под брендом «ПРО Мясо», – поделился основатель компании Александр Кочкаев.

Центр «Мой бизнес» оказал предпринимателю консультации в вопросах возмещения затрат на покупку нового современного оборудования. Благодаря содействию областного Правительства компания стала участником различных ярмарок и выставок, что позволило найти новых клиентов и партнеров, а также повысить узнаваемость бренда. Освоение новых рынков сбыта было успешно реализовано при поддержке регионального Центра развития сельскохозяйственной кооперации.

– Александр обратился в наш центр с запросом о расширении продаж и увеличении сбыта своей продукции. После проведения консультации, первым шагом стало участие в программе «Вкусные пятницы» от «Россельхозбанка». В дальнейшем мы оказали содействие в заключении договора на поставки товара в торговые точки Курильских островов. В настоящее время мы продолжаем курировать деятельность компании и предлагаем новые меры поддержки, – рассказала руководитель регионального Центра развития сельскохозяйственной кооперации Татьяна Бутакова.

Предприниматели на всех этапах своего развития могут претендовать на различные меры поддержки: компенсации через муниципалитеты, льготные займы, обучение руководителя бизнеса и его сотрудников и другие.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям и помогает им выработать план развития с использованием мер государственной поддержки. Все услуг бесплатны благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент Владимир Путин. Подробности: на сайте mybusiness65.ru или по номеру 8 800 222 0123.