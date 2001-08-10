Строители завершили монтаж каркаса здания новой школы искусств в Луговом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Весной подрядчик планирует приступить к утеплению и отделке фасада, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Мэр Сергей Надсадин провел выездное совещание на строительной площадке новой школы искусств в Луговом. В нем приняли участие руководители и специалисты структурных подразделений администрации Южно-Сахалинска. Сейчас на объекте полностью завершено устройство каркаса, установлены окна, на финальной стадии находятся работы по всем внутренним инженерным сетям.
- Где-то через месяц-полтора подрядчик планирует приступить к утеплению и отделке фасада. Из-за задержки поставок стройматериалов здесь мы немного отстаем по графику. Но зато идем на опережение в части обустройства наружных сетей. Эти работы уже выполнены, - рассказал начальник управления капитального строительства Денис И.
- Для нас важно, чтобы объект был сдан в эксплуатацию вовремя. Поэтому мы регулярно выезжаем на строительную площадку, проверяем ход и качество работ, контролируем сроки исполнения. Уже к первому сентября этого года новая школа искусств в Луговом должна быть полностью готова к приему детей, - сказал Сергей Надсадин.
Кроме этого, мэр вновь уделил особое внимание вопросу благоустройства прилегающей к школе территории. Ранее было принято решение обустроить рядом сквер и отремонтировать дворы домов, которые находятся неподалеку. По словам начальника управления капитального строительства, все работы по преображению пространства вокруг учреждения образования будут вестись синхронно в теплое время года.
Напомним, новая школа искусств в Луговом будет рассчитана на 230 человек. Общая площадь объекта составит более двух тысяч квадратных метров. Кроме учебных классов в здании будут предусмотрены актовый зал, библиотека, мастерские и помещения для творческих занятий.
Добавим, строительство и оснащение объектов общего и дополнительного образования в Южно-Сахалинске идет в рамках реализации национальных проектов «Культура» и «Образование», инициированных президентом.
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