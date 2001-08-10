Восемь территорий предложат южносахалинцам в рамках рейтингового голосования благоустройства общественных пространств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск принимает участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» уже седьмой год. За это время в областном центре реализованы несколько знаковых инициатив. Современный облик получили несколько скверов, появились новые общественные пространства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- В этом году особенностью в островной столице станет то, что южносахалинцам предложат на выбор самое большое за всю историю проведения число территорий - 8. Это даст возможность горожанам в очередной раз проявить активную позицию и выбрать новый проект для благоустройства в 2025 году, став соучастником, - комментирует вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев.

Вся актуальная информация о проведении голосования будет оперативно размещаться на официальном сайте и в телеграмм-канале администрации города В этом году проект придет в восточную часть Южно-Сахалинска. Жители областного центра в 2023 году поддержали благоустройство сквера Защитников Отечества (территория на пересечении ул. Горького и Пограничной). Планируется, что здесь будет организовано тематическое общественное пространство, посвященное защитникам Отечества.

Напомним, всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Конкурс проводится по поручению президента России с 2018 года и продлен до 2030 года. В Южно-Сахалинске с 2017 года в рамках его реализации современный облик получили ряд территорий, в том числе скверы Крузенштерна, Рудановского, Головнина, Невельского, Пушкина, Пограничников и аллея Энергетиков, сквер Авиаторов. Осенью прошлого года завершилось благоустройство территории северо-западнее пересечения пр. Мира и ул. Пуркаева.

Напомним, жителей Южно-Сахалинска приглашают стать волонтерами проекта ФКГС. Впоследствии они помогут островитянам проголосовать за понравившуюся территорию для благоустройства в 2025 году. Зарегистрироваться можно на сайте ДОБРО.РУ.