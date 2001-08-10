Сахалинец подавил контрнаступление противника на СВО и был награжден "Орденом Мужества"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В зоне специальной военной операции капитан Дмитрий Шашкин, военнослужащий армейского корпуса Восточного военного округа, организовал своевременное выполнение боевой задачи, нанеся артиллерийский удар по живой силе противника, тем самым подавив его контрнаступление, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В ходе боя противник предпринимал неоднократные обстрелы позиций, однако офицер в сложных условиях обстановки лично руководил боем. Оперативно передавал данные, позволяющие уничтожать противника на подступах к рубежу нашей обороны.
Указом Президента Российской Федерации капитан Дмитрий Шашкин был удостоен государственной награды - ордена Мужества.
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