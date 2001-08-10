С начала года диспансеризацию в Южно-Сахалинске прошли 4900 человек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Диспансеризация позволяет выявить факторы риска и предупредить вероятность развития различных заболеваний. Осмотр предполагает ряд исследований, по результатам которых специалисты дадут рекомендации по сохранению здоровья или направят на более углубленный этап обследования, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отметим, комплекс медицинских мероприятий проводится среди взрослого населения. Проходить профилактические осмотры горожанам старше 18 лет рекомендовано ежегодно. Диспансеризация полагается раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет. Определить, когда необходимо проходить обследование можно следующим образом: если возраст делится на три, то наступил год диспансеризации. Старше 40 лет проверять состояние здоровья можно каждый год.

Диспансеризация проводится в поликлиниках городского округа, фельдшерско-акушерских пунктах. Для удобства южносахалинцев организовано прохождение медицинского обследования на рабочих местах. Мобильные диагностические комплексы позволяют провести осмотр сотрудников предприятий муниципалитета без отрыва от основной деятельности.

В 2024 году диспансеризацией планируется охватить порядка 70% граждан, зарегистрированных в городском округе. Это более 114 тысяч человек. На сегодняшний день диспансеризацию прошли более 4900 южносахалинцев.

В ходе диспансеризации проводится ряд обследований. В их числе - анкетирование, определение веса и индекса массы тела, артериального давления, флюорография, анализ крови, ЭКГ и др. Как отмечают в Сахалинском областном центре общественного здоровья и медицинской профилактики, чаще всего во время диспансеризации у южносахалинцев выявляются сердечно-сосудистые заболевания. Также диагностируются новообразования, болезни эндокринной системы, органов дыхания, зрения, слуха. Если у пациента выявляется недуг, он направляется в поликлиники для установления диагноза и выбора тактики лечения.

Жители старше 65 лет один раз в год могут пройти углубленное обследование. Сегодня в регионе по этому направлению работает 21 медицинская организация. Программа включает обследование сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем, желудочно-кишечного тракта. Она позволяет проверить состояние органов и своевременно получить либо скорректировать лечение. В плане на текущий год провести углубленное обследование более чем 60 тысячам гражданам старшего поколения. В настоящее время свое здоровье проверили более 5 тысяч человек. Углубленное обследование так же как и диспансеризация проводится бесплатно.

В рамках проекта «Забота. Защита. Уважение», инициированного губернатором Валерием Лимаренко, ведется масштабная работа по информированию жителей о возможности прохождения диспансеризации. Приглашение на медицинское обследование приходит горожанам посредством СМС-сообщений. Пациентам с хроническими заболеваниями напоминают о необходимости визита в поликлинику проводники здоровья.

Записаться на прохождение диспансеризации или углубленного обследования можно самостоятельно по номеру телефона единой сервисной службы 1-300.

Для прохождения диспансеризации организованно трудовым коллективам необходимо обратиться в департамент социальной политики администрации Южно-Сахалинска по телефонам 300-596 и 312-710 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).