Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 13 февраля, жители и гости областной столицы могут приобрести рыбу в точках продажи, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, камбалу по 115 руб/кг можно купить в магазине «Остров Сахалин», который расположен по адресу: ул. Сахалинская, 59.
Кроме этого, навагу по 80 руб/кг можно купить в магазинах «Янтарное», расположенных по адресам: пр. Коммунистический, 19, пр. Мира, 280 В (ТЦ «Рай»), пр. Мира 229/5 (у ТЦ «Янтарь»), пр. Мира, 19.
Свежемороженую горбушу по 130 руб/кг реализуют в магазинах «Ефимов А.Ф.» по адресам: пр. Мира, 229 (ТЦ «Янтарь», торговое место №8-10), ул. Емельянова, 31/2, ул. Ленина, 252 Б (торговое место D10).
Торговля навагой по 80 руб/кг осуществляется по бул. Анкудинова (торговое место с северной стороны строения №17), на ул. Комсомольской, 241/1 у ТЦ «Аист».
Навагу по 80 руб/кг и камбалу по 130 руб/кг можно купить на ул. Украинской, 14, в Ново-Александровске в пер. Железнодорожном, 14 и на ул. Пограничной, 26 у ТЦ «Янтарь» (здесь же можно приобрести треску по 92 руб/кг).
На ул. Сахалинской, 89 (торговое место у ТЦ «МегаБерезка») можно приобрести навагу по 60 руб/кг и камбалу по 130 руб/кг.
В Луговом на ул. Дружбы, 56 (магазин «Странник») можно приобрести минтай и навагу по 75 руб/кг.
В Ново-Александровске на ул. 3-я Строительная, 4Б (магазин «Надежда») навагу реализуют по 74 руб/кг.
По 75 руб/кг навагу можно купить в магазине «Елань» по адресу: ул. Авиационная, 74. В магазине «Серебряный город» в планировочном районе Хомутово (ул. 1-я Октябрьская, 33Д).
Также навагу по 74,75 руб/кг можно купить в магазине «Социальный» на бул. Анкудинова, 5.
Приобрести рыбу можно в рабочее время торговых точек.
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