В Южно-Сахалинске в феврале обсудят стратегию трансформации СахГУ в концепции цифрового университета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вопросы подготовки к новой стратегической сессии по разработке стратегии трансформации Сахалинского государственного университета в концепции «Университет 4.0 (цифровой университет)» обсудили в правительстве региона. В рамках комитета под руководством губернатора Валерия Лимаренко формируются управленческие, образовательные и научные проекты будущего университета мирового уровня, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Участники комитета обсудили стратегическую сессию при участии Сбера по разработке стратегии трансформации Сахалинского государственного университета в концепции «Университет 4.0». Основными треками станут сквозные технологии в инженерном образовании и в цифровых платформах, развитие креативных индустрий, системы социокультурного проектирования и технологического предпринимательства. В рамках сессии, которая состоится 21-22 февраля, представители крупнейших вузов страны, сферы образования и индустриальные партнеры сформируют научно-образовательную концепцию будущего кампуса СахалинTech.

- Одна из наших задач – перейти от инженерной подготовки к инженерному образованию. Для этого будут созданы инженерные команды под реализацию конкретных проектов, запущен институт профессиональной магистратуры для вовлечения талантливой молодежи в решение задач технологического развития региона, а также аспирантура для подготовки кадров высшей квалификации и формирования научных школ. Сквозные технологии в СахалинTech представляют собой цифровую платформу, интеграцию цифровых технологий в процесс обучения, включая онлайн-курсы, виртуальные лаборатории и использование искусственного интеллекта, проектирование цифровых сервисов. Ключевые ИТ-сервисы платформы для управления на основе данных с использованием технологий искусственного интеллекта уже проработаны, представлена концепция виртуального университета, которая позволит использовать образовательный потенциал разных университетов на одной цифровой платформе, – рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.

Также в рамках сессии рассмотрят развитие креативных индустрий в СахалинTech обсудят конкретные предложения по модификации образовательного процесса с целью усиления творческого и креативного компонентов, а также развитие технологического предпринимательства, запуска стартапов и взаимодействия бизнеса, образования и науки.

– Мы привлекаем в островной регион перспективных ученых, работаем над повышением качества образования. Но это делается не просто, чтобы дать большие возможности для нашей молодежи, а для масштабного развития как Сахалина и Курил, так и страны в целом. Именно будущим поколениям предстоит развивать экономику на основе передовых технологий и передового университетского образования, которые мы сейчас закладываем и формируем. А без науки это сделать невозможно, – отметил Валерий Лимаренко.

Как подчеркнул и.о. ректора СахГУ Александр Самардак, в Сахалинском государственном университете уже открыли три новые лаборатории. Здесь студенты и ученые островного университета смогут проводить эксперименты и совершать открытия в области электрохимических источников тока, фундаментальной и прикладной химии и прикладной экологии. Лаборатории будут способствовать повышению уровня научных исследований по приоритетным для островного региона тематикам. Важно, что ученые, которые возглавляют эти лаборатории, готовы решать задачи партнеров, делиться опытом со студентами и вместе с ними формировать инновационные решения. Новые лаборатории станут еще одной точкой притяжения как молодых умов, так и состоявшихся исследователей.

В этом году в рамках развития Передовой инженерной школы СахГУ в Нефтегазовом индустриальном парке будет развернуто десять современных лабораторий, под которые уже ведется поиск компетентных руководителей. Создаваемый лабораторный комплекс станет основой научно-исследовательской инфраструктуры кампуса мирового уровня СахалинTech.

Напомним, в Южно-Сахалинске с опережением графика сегодня возводят научно-образовательный комплекс, сдать его планируется в 2026 году. А в 2025 должно завершиться строительство современного студенческого городка. Проект реализуется при поддержке Президента России Владимира Путина.