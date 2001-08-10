Днем 13 февраля на расчистку Южно-Сахалинска вышли 164 единицы техники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня днем в Южно-Сахалинске на работах по расширению проезжей части, вывозу снега будут задействованы 164 единицы техники и 116 рабочих, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На территории муниципалитета работы запланированы на следующих улицах:

- ул. Лермонтова - вывоз снега;

- ул. Холмская - вывоз снега;

- ул. Больничная - вывоз снега;

- пр. Коммунистический - вывоз снега;

- ул. Гаражная на участке от ул. Ленина в западном направлении - расширение проезжей части, расчистка тротуаров;

- ул. Крайняя от пр. Мира до ул. Долинской - расчистка тротуаров;

- СНТ «Весна» - расчистка тротуаров;

- ул. Поповича от пр. Зацаринного до ул. Комсомольской - расширение проезжей части, расчистка тротуаров;

- ул. Родниковая от ул. Горной - расчистка тротуаров;

- ул. Ново-Деревенская - расширение радиусов;

- пер. Переселенческий - расширение проезжей части;

- ул. Ленина - расчистка тротуаров, открытие радиусов.

Луговое:

- ул. Комарова - вывоз снега;

- ул. 2-я Железнодорожная - вывоз снега.

Хомутово:

- ул. Фламинго - вывоз снега;

- ул. Соловьиная - вывоз снега.

Также работы ведутся в Березняках, Новой Деревне, Ново-Александровске.

Обращаем внимание на ограничения движения транспорта, связанные с расчисткой улично-дорожной сети. До 18.00 перекрыта ул. Гаражная, а также ул. Поповича от проезда Зацаринного до ул. Комсомольской. До 17.00 закрыт участок ул. Крайней от пр. Мира до ул. Долинской. Просим водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Автовладельцев убедительно просят не оставлять транспорт на обочинах и автобусных остановках, по возможности не занимать парковочные карманы вдоль улиц или оперативно убирать автомобили на время работ спецтехники. Горожанам также рекомендуется разместить в машине контакты для связи, если она оставлена на длительную стоянку в зоне расчистки.