Преподаватель СахГУ Ольга Чуднова вошла в топ-20 лучших преподавателей курса "Основы российской государственности"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На международной выставке-форуме «Россия» подвели итоги конкурса «Лучший преподаватель основ российской государственности 2023/24». Победителями стали 20 лучших участников. Промежуточные итоги первого года преподавания курса «Основы российской государственности» подвела замглавы Минобрнауки России Ольга Петрова, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахГУ.
- Менее чем за год в рамках программы повышения квалификации удалось подготовить свыше семи тысяч педагогов. Это уникальный курс, который сделан большой профессорско-преподавательской семьей, — отметила заместитель министра.
Сахалинский государственный университет на конкурсе представляла доцент кафедры социологии Института права, экономики и управления Ольга Чуднова. По мнению победителя, преподавание таких дисциплин очень важно для студентов по нескольким причинам: во-первых, это позволяет студентам лучше узнать свою страну, ее историю, культуру, особенности национального характера, политического устройства, понять, какое место занимает Россия в современном мире. Во-вторых, данная дисциплина формирует у студентов критическое мышление и аналитические навыки, поскольку изучение основ российской государственности требует анализа множества социальных процессов. Молодые люди учатся анализировать различные точки зрения, выявлять причинно-следственные связи и делать выводы на основе различной информации. И в-третьих, предмет способствует формированию патриотизма и активной гражданской позиции, развитию чувства гордости за свою нацию и стремлению к ее развитию и процветанию.
– На мой взгляд, при подготовке к занятиям важно обращать внимание на два ключевых момента: первый – это адаптация к потребностям и интересам аудитории. Очень важно учитывать, например, уровень подготовки студентов, их профиль обучения, а также индивидуальные особенности. И второй – создание комфортной среды, способствующей открытому общению и обмену идеями, стимулирование активного участия студентов в обсуждениях, заданиях и проектах, – отмечает Ольга Чуднова.
Помимо прочего, в курсе присутствует региональный компонент. В рамках учебного курса акцентируется внимание на уникальных чертах экономического и социального развития разных регионов России (в том числе и Сахалинской области), особенностях географического положения, этнического и культурного многообразия. Это помогает студентам осознать важность учёта региональных особенностей в государственной политике и оценить вклад островного региона в общенациональное развитие.
На федеральный конкурс была подана 271 заявка от преподавателей из 179 вузов 64 регионов. Все они прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования «Методика преподавания основ российской государственности» и «Технология преподавания основ российской государственности». Каждый участник представил видеозапись лекции по одному из пяти разделов курса.
Напомним, курс «Основы российской государственности» разработан Министерством науки и высшего образования РФ по поручению президента России и введен в вузах страны с 1 сентября 2023 года. Модуль состоит из 5 блоков по политическому устройству, ценностям и актуальным вызовам России.
Конкурс инициирован Министерством науки и высшего образования РФ и Российским обществом «Знание» при поддержке проекта «ДНК России».
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