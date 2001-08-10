Тихоокеанское
информационное агентство
13 Февраля 2024
Сейчас 23:05
91,08|98,15|66,91
Жителей Лугового приглашают на выездной прием граждан
09:34, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Лугового приглашают на выездной прием граждан

Жителей Лугового приглашают на выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В среду, 14 февраля, для жителей Лугового состоится личный прием граждан руководителем департамента городского хозяйства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Встреча пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: Гайдука, 1. Начало в 16:00.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?