Тихоокеанское
информационное агентство
13 Февраля 2024
Сейчас 00:05
90,89|97,94|66,91
В заливе Мордвинова 13 февраля выходить на лед опасно
16:20, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

13 и 14 февраля в окрестностях Южно-Сахалинска лавиноопасно

13 и 14 февраля в окрестностях Южно-Сахалинска лавиноопасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», на территории городского округа «Город «Южно-Сахалинск» 13 и 14 февраля лавиноопасно. Это касается районов и сел городского округа, расположенных вблизи гористой местности.

Необходимо соблюдать правила безопасности и быть осторожными. Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?