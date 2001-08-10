МТС стала лидером по обеспечению цифровой безопасности пользователей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По данным международной исследовательской компанией J'son & Partners Consulting МТС заняла первое место в рейтинге сервисов цифровой безопасности пользователей российских крупнейших экосистем и операторов связи. Компания предлагает самую широкую линейку продуктов по защите клиентов от нежелательных звонков, утечек персональных данных и мониторинга кредитной истории.
Сравнительный анализ проводился среди восьми российских экосистем и операторов связи, в линейке которых присутствуют сервисы цифровой безопасности, в том числе антиспам-сервисы и сервисы защиты от утечек персональных данных и мониторинга кредитной истории. Согласно исследованию J`son & Partners, экосистема МТС имеет самую широкую линейку продуктов безопасности абонентов среди основных игроков рынка.
Исследователи также провели глубокий анализ антиспам-сервисов — как самого распространённого и востребованного направления. Наиболее сильные предложения в данном сегменте выявлены у МТС. Экосистема получила 87 баллов из 100. В результате проведенного нагрузочного тестирования эксперты отметили высокую эффективность обнаружения и блокирования нежелательных звонков со стороны МТС: сервис МТС Защитник определил 6 из 8 возможных тестовых номеров. Эффективность антиспам-сервиса также подтвердили опрошенные представители компаний, занимающихся массовыми обзвонами.
На конец 2023 года опция мониторинга утечек персональных данных и кредитной истории была доступна только у двух игроков российского рынка, включая МТС. МТС уведомляет клиентов, если произойдёт утечка данных или кто-то подаст заявку на кредит от имени пользователя — функционал включен в сервис МТС Защитник.
По мнению авторов исследования, сегмент антиспам-сервисов как часть рынка цифровой безопасности абонентов уже находится на высокой стадии зрелости, а сегмент сервисов по защите от утечек персональных данных и мониторинга кредитной истории будет продолжать активно развиваться в ближайшее время.
О компании J'son & Partners Consulting. J'son & Partners Consulting - международная консалтинговая компания, специализирующаяся на рынках телекоммуникаций, медиа, ИТ и инновационных технологий в России, СНГ, Центральной Азии с 1996 года.
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