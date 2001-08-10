В Южно-Сахалинске отметили День российской науки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Просветительская акция, приуроченная к 300-летию Российской Академии наук и Десятилетию науки и технологий, 8 февраля собрала южно-сахалинских школьников, студентов Института железнодорожного транспорта и постоянных читателей, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В программу мероприятия были включены книжные и стендовые выставки, экскурсии, интеллектуальные игры, а также заседание клуба мышления.

Одним из центральных элементов просветительской акции стала книжная выставка «Издания Российской академии наук в собраниях научных библиотек Сахалинской области». Экспозиция была подготовлена в сотрудничестве с Институтом морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения РАН.

Руководитель отдела информационно-аналитического сопровождения научной деятельности института Ирина Кремнева выступила с приветственной речью и отметила важность вклада науки в развитие общества и популяризацию научных достижений.

На выставке были представлены книги по истории Академии, ее научных достижениях и выдающихся российских ученых.

Заместитель директора Сахалинской областной научной библиотеки по научно-исследовательской работе Марина Волкова отметила, что сейчас наука играет важную роль в жизни страны, а библиотека, как один из информационных центров, активно участвует в организации мероприятий и сотрудничает с различными научными учреждениями.

О достижениях российской науки школьникам рассказали на интерактивном уроке «Основы информационной и цифровой культуры». На обзорной экскурсии по библиотеке ребята узнали о работе учреждения и правилах посещения отделов обслуживания, а также познакомились с библиотечным фондом, выставками и мероприятиями, проводимыми специалистами отделов. Помимо прочего ребятам рассказали о правилах записи в библиотеку и едином читательском билете.

Акция завершилась заседанием клуба мышления, где специалисты главной островной библиотеки и актив Совета молодых ученых при правительстве Сахалинской области обменялись опытом работы. Участники рассказали о своих образовательных тематических каналах, деловых социальных сетях и актуальных тренингах. Также обсудили важность книжных клубов как инструмента отвлечения молодежи от использования гаджетов.