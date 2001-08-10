В Южно-Сахалинске отметили День российской науки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Просветительская акция, приуроченная к 300-летию Российской Академии наук и Десятилетию науки и технологий, 8 февраля собрала южно-сахалинских школьников, студентов Института железнодорожного транспорта и постоянных читателей, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
В программу мероприятия были включены книжные и стендовые выставки, экскурсии, интеллектуальные игры, а также заседание клуба мышления.
Одним из центральных элементов просветительской акции стала книжная выставка «Издания Российской академии наук в собраниях научных библиотек Сахалинской области». Экспозиция была подготовлена в сотрудничестве с Институтом морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения РАН.
Руководитель отдела информационно-аналитического сопровождения научной деятельности института Ирина Кремнева выступила с приветственной речью и отметила важность вклада науки в развитие общества и популяризацию научных достижений.
На выставке были представлены книги по истории Академии, ее научных достижениях и выдающихся российских ученых.
Заместитель директора Сахалинской областной научной библиотеки по научно-исследовательской работе Марина Волкова отметила, что сейчас наука играет важную роль в жизни страны, а библиотека, как один из информационных центров, активно участвует в организации мероприятий и сотрудничает с различными научными учреждениями.
О достижениях российской науки школьникам рассказали на интерактивном уроке «Основы информационной и цифровой культуры». На обзорной экскурсии по библиотеке ребята узнали о работе учреждения и правилах посещения отделов обслуживания, а также познакомились с библиотечным фондом, выставками и мероприятиями, проводимыми специалистами отделов. Помимо прочего ребятам рассказали о правилах записи в библиотеку и едином читательском билете.
Акция завершилась заседанием клуба мышления, где специалисты главной островной библиотеки и актив Совета молодых ученых при правительстве Сахалинской области обменялись опытом работы. Участники рассказали о своих образовательных тематических каналах, деловых социальных сетях и актуальных тренингах. Также обсудили важность книжных клубов как инструмента отвлечения молодежи от использования гаджетов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:59 Сегодня Региональный центр развития промышленности окажет финансовую поддержку сахалинским и курильским предпринимателям
09:11 Сегодня Объем ипотечных кредитов на Сахалине и Курилах за год вырос на 51,4%
10:01 Сегодня В Южно-Сахалинске проходит неделя гигиены полости рта
08:58 Сегодня Больные диабетом жители Камчатки не могут получать лекарства
15:07 2 Февраля На территории 2 районов Сахалинской области прогнозируется метель
12:22 5 Февраля С 1 марта 2024 года детей через границу будут пускать только с документами, подтверждающими гражданство
12:30 2 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести рыбу
12:57 2 Февраля На Сахалине припай устойчив только в заливе Мордвинова
10:47 17 Января Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретился с президентом России Владимиром Путиным
15:33 23 Января В магазины Южно-Сахалинска организован дополнительный подвоз продуктов
08:59 12 Января Метель накрыла юг Сахалина, отменен ряд автобусных маршрутов
10:51 29 Января Дорожные службы Южно-Сахалинска продолжают работу по расчистке и расширению дорог
Выбор редакции
- 10:55 Сегодня На расчистке Южно-Сахалинска днем 9 февраля работает 158 единиц техники
- 10:23 Вчера Южносахалинцы могут принять участие в конкурсе авторской песни фестиваля "Гринландия"
- 13:25 7 Февраля Вице-мэр Южно-Сахалинска Виталий Данилов обозначил задачи по работе общественного транспорта
- 12:54 7 Февраля Южносахалинцам напоминают, как можно повторно получить социальный электронный сертификат
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?