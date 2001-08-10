Тихоокеанское
информационное агентство
9 Февраля 2024
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12:59, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 9 февраля, в городском округе ведется продажа свежей рыбы.

Приобрести навагу, горбушу и камбалу в Южно-Сахалинске можно в следующих торговых точках:

магазин «Остров Сахалин», ул. Сахалинская, 59, навага -74 руб. 75 коп/кг;

магазин «Янтарное», пр. Коммунистический, 19, навага - 80 руб/кг;

магазин «Янтарное», пр. Мира, 280 В, ТЦ Рай, навага - 80 руб/кг;

магазин «Янтарное», пр. Мира, 229/5 у ТЦ «Янтарь», навага - 80 руб/кг;

магазин «Янтарное», пр. Мира,19, навага - 80 руб/кг;

магазин «Ефимов А.Ф.», пр. Мира 229, ТЦ «Янтарь», торговое место №8-10, горбуша свежемороженая -130 руб/кг;

магазин «Ефимов А.Ф.», ул. Емельянова, 31/2, горбуша свежемороженая -130 руб/кг;

магазин «Ефимов А.Ф.», ул. Ленина, 252 Б, горбуша свежемороженая -130 руб/кг;

магазин «Странник», Луговое, ул. Дружбы, 56, минтай - 75 руб/кг, навага  - 75 руб/кг;

торговое место с северной стороны строения №17 по бульвару Ф. Анкудинова, навага - 80 руб/кг;

торговое место по ул. Сахалинской 89 у ТЦ «МегаБерезка», навага - 60 руб/кг, камбала — 130 руб/кг;

ул. Пограничная, 26, у ТЦ «Янтарь», навага - 80 руб/кг, треска - 92 руб/кг, камбала - 130 руб/кг;

ул. Комсомольская, 241/1, у ТЦ «Аист», навага - 80 руб/кг., камбала - 130 руб/кг;

Ново-Александровск, пер. Железодорожный, 14, навага - 80 руб/кг;

ул. Украинская, 14, навага - 80 руб/кг;

Ново-Александровск, магазин «Надежда», ул. 3-я Строительная, 4Б, навага - 74 руб/кг;

магазин «Елань», ул. Авиационная, 74, навага - 75 руб/кг;

сеть магазинов «Матрешка», ул. 2-я Красносельская, 7, Железнодорожная, 168/4, Физкультурная, 1А, Сахалинская, 90, Донская, 4А, пр. Мира, 86, навага - 74 руб. 95 коп./кг;

магазин «Социальный», бул. Анкудинова, 5, навага - 74 руб. 75 коп/кг;

Хомутово, магазин «Серебряный город», ул. 1-я Октябрьская, навага - 75 руб/кг.

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