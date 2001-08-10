Южно-сахалинские школьники сделали праздничные открытки для военнослужащих СВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске ученики начальной школы №7 приняли участие в создании ко Дню защитника Отечества открыток для своих земляков - участников специальной военной операции. Дети выполняли эту работу с особым теплом и вниманием, старательно выводя буквы своего праздничного письма. Творческий урок прошел в рамках всероссийской акции «Защитники Первых», рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.
Урок начался с беседы о том, что традиция отправлять письма солдатам началась еще в годы Великой Отечественной войны. По словам классного руководителя 4 «В» класса Марины Карабановой, ребята уверены, что открытка поднимет бойцам боевой дух.
- В Сахалинской области 3 февраля стартовал марафон добрых дел, и сегодня мы участвуем во всероссийской акции «Защитники Первых», посвященной Дню защитника Отечества - на уроке сделаем открытки, которые отправим военнослужащим в зону специальной военной операции. Подобные мероприятия мы проводим регулярно, например, уже участвовали в проекте «Сопричастность». Дети, педагоги и родители понимают, насколько это важно, чтобы каждый солдат получил слова благодарности за то, что защищает небо над нашей головой, - рассказала Марина Карабанова.
- Мне кажется, каждый солдат, получив такую открытку, отнесется к ней с любовью. Ведь, у него возможно есть свои дети, жена. Он будет читать и понимать - открытку прислали точно такие же дети, которые ждут его дома, - поделился мнением четвероклассник Богдан Арзамасов.
- Ребята с большим рвением и старанием подходят к таким заданиям. Они понимают, что каждый солдат ждет слов поддержки, прилетевшей пусть и не от своего близкого человека, но из родного края. Это особенно важно в приближении праздника, - рассказала педагог-организатор школы №7 Олеся Дегтярева.
Напомним, в Южно-Сахалинске продолжается реализация проекта «Сопричастность». К нему подключаются образовательные учреждения, общественные организации, волонтёры и неравнодушные южносахалинцы. Акцию «Поздравь защитника» объявили представители регионального отделения общероссийского общественного движения детей и молодежи «Движения Первых».
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