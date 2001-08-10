Тихоокеанское
информационное агентство
9 Февраля 2024
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08:58, | Новости общества Сахалина и Курил

Больные диабетом жители Камчатки не могут получать лекарства

Больные диабетом жители Камчатки не могут получать лекарства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Камчатском крае больные сахарным диабетом второго типа столкнулись с проблемой обеспечения льготными лекарствами. Своей проблемой жители полуострова поделились в социальных сетях. По их словам, такая ситуация наблюдается с конца января, сообщает ТК "41 Регион".

В министерстве здравоохранения края сообщили, что о проблеме знают и заверили, что в скором времени необходимые препараты будут выданы пациентам.

"Действительно наблюдались проблемы с поставкой лекарственных препаратов. Большая часть лекарственных препаратов уже поступила в Камчатский край на склад ГУП "Камчатфармация". С 05.02.24 лекарственные препараты отгружаются в аптеки края. Выдача лекарственных препаратов льготной категории граждан в соответствии с потребностями пациентов будет организована в аптеках края по договору с ГУП "Камчатфармация"", - уточнили в краевом Минздраве.

В настоящее время, как отметили в ведомстве, отгрузка лекарственных препаратов с ГУП "Камчатфармация" продолжается. Вопрос по обеспечению льготными лекарственными препаратами стоит на контроле главного врача поликлиники.

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