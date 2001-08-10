Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске проходят конкурсные испытания муниципального этапа конкурса «Педагог года - 2024». Свое профессиональное мастерство членам жюри сегодня показали педагоги в сфере дошкольного образования: 6 воспитателей, 4 психолога, 1 педагог-дефектолог и 1 педагог дополнительного образования. Открытые занятия с детьми проходят на базе детского сада №14 «Рябинка», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Свои занятия они посвятили вопросам изучения окружающего мира, сохранения семейных ценностей (2024 год в России объявлен президентом Владимиром Путиным Годом семьи), основам гражданско-патриотического воспитания, а также празднику, который отмечается в нашей стране 8 февраля - Дню российской науки.

- Мы постарались создать в нашем дошкольном учреждении максимально комфортную предметно-развивающую и эмоциональную среду для сотрудников, конкурсантов и тех, кто их сопровождает. Отмечу, что коллеги быстро нашли контакт с нашими детьми, ребята к ним потянулись, а это значит, у конкурсантов действительно есть хорошее профессиональное чутье, - поделилась мнением заведующая детским садом №14 «Рябинка» Александра Сапегина.

Как рассказала конкурсантка, воспитатель детского сада №28 «Матрешка» Анастасия Потапова, ее возрастная группа - подготовительная, поэтому цель занятий не просто расширять представление об окружающем мире, воспитывать у детей чувство патриотизма, но всячески повышать у них интерес к исследовательской деятельности.

- В конкурсе «Педагог года» я участвую впервые, и это важный для меня шаг. Считаю, что испытание сегодня прошло замечательно, детям было интересно, а главное, я получила от них отдачу, обратную связь, значит все получилось, что очень вдохновляет, - рассказала Анастасия Потапова.

Напомним, профессиональные состязания проходят в Южно-Сахалинске уже в 27-й раз. В этом году конкурс «Педагог года - 2024» собрал 27 участников. Это педагоги дошкольных и общеобразовательных учреждений, педагоги-психологи, педагоги-дефектологи, педагоги дополнительного образования.

Организатором конкурса «Педагог года - 2024» выступает департамент образования Южно-Сахалинска. Генеральный партнер - ИТ «Тезона». В ходе муниципального этапа конкурса победители будут названы в пяти номинациях: «Учитель года 2024», «Воспитатель года 2024», «Учитель-дефектолог года 2024», «Педагог-психолог года 2024», «Педагог года в сфере дополнительного образования 2024». Лидеры в каждом направлении представят Южно-Сахалинск на региональном этапе.