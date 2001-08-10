Сахалинцев приглашают поучаствовать в онлайн-тесте ко Дню науки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Онлайн-тест «Наука спасет мир», приуроченный к Десятилетию науки и технологий и 300-летию Российской академии наук, доступен на сайте Сахалинской областной универсальной научной библиотеки с 8 февраля, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Любой желающий от лет 14 лет и старше, ответив на 15 тематических вопросов теста, может проверить свои знания в области науки и технологий.

Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-22.