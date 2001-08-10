Портал по технологическому присоединению к электросетям Сахалинэнерго стал более удобным

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) в рамках системной работы по улучшению сервисов для клиентов провело модернизацию портала технологического присоединения к электрическим сетям компании.

Среди важных изменений – упрощение формы заявки для клиентов – физических лиц, чтобы они смогли получить интересующую их услугу более быстро и качественно.

«Наша компания постоянно совершенствует алгоритмы выполнения задач по технологическому присоединению, – отметил начальник Управления технологического присоединения и перспективного развития Сахалинэнерго Павел Шуранов. – Мы разрабатываем различные программы по упрощению процедуры подключения к электрическим сетям, в том числе посредством предоставления онлайн-услуг. В настоящее время благодаря работе портала количество очных обращений составляет менее 25 процентов».

Войти на портал «Технологическое присоединение» Сахалинэнерго можно через сайт компании. Удобный сервис также позволяет клиентам подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям и отслеживать все этапы выполнения процедуры, не выходя из дома. Зарегистрировавшись на сайте, клиент может направить заявление и копии всех необходимых документов в электронном виде.

В «Личном кабинете» специалисты компании размещают всю необходимую документацию — типовой проект договора, технические условия, счёт на оплату и проект договора на электроснабжение.

Специалисты Сахалинэнерго» прогнозируют сохранение высокого спроса на технологическое присоединение к электрическим сетям компании в текущем году. Так, в 2023 году число заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям Сахалинэнерго выросло на 3,5% по сравнению с 2022 годом.