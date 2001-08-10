49 тысяч звонков поступило в центр дистанционного обслуживания СФР по Сахалинской области в 2023 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Обратиться в Отделение СФР по Сахалинской области по всем вопросам и услугам, связанным с социальной поддержкой, жители региона могут в Центре дистанционного обслуживания граждан.

«В прошлом году мы значительно сократили время ожидания ответа оператора. Сейчас оно составляет менее минуты. В течение дня наши специалисты обрабатывают около 300 звонков, а всего в 2023 году в Центр поступило 49 тысяч телефонных обращений», – сообщила управляющий региональным ОСФР Марина Аглиулина.

В 2023 году сахалинцы и курильчане чаще всего обращались в Центр дистанционного обслуживания по вопросам назначения единого пособия, получения проезда к месту лечения и обратно, распоряжения материнским капиталом, смены способа доставки пенсии и уточнения статуса поданного заявления.

Номер телефона Центра дистанционного обслуживания регионального Социального фонда: 8-800-200-06-92. Звонок бесплатный из любого региона России как со стационарных, так и с мобильных телефонов. Консультирование граждан осуществляется с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.