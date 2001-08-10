Участницу трудового фронта Александру Селиваненко поздравили с 95-летием
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 7 февраля, 95-летие отмечает южносахалинка Александра Семеновна Селиваненко. Юбиляра поздравили участники общественных патриотических организаций, а также представители администрации Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в администрации областного центра.
Александра Семеновна является участницей трудового фронта, почетным гражданином Сахалинской области, членом совета ветеранов города.
Добавим, на момент начала Великой Отечественной войны Александре Селиваненко было 12 лет, вместе с семьей она проживала в подмосковном Нарофоминском районе. Всю войну она совмещала тяжелый труд в совхозе с учебой в школе. В мирное время Александра Селиваненко окончила Московский политехнический техникум связи. В 1948 году по распределению попала на Дальний Восток.
С 1952 года Александра Семеновна живет на Сахалине. Более полувека посвятила работе в отрасли связи. Участвовала в ликвидации последствий цунами на острове Парамушир в 1952 году, а также восстанавливала островную землю после тайфуна «Филлис».
Александра Селиваненко вела активную профсоюзную деятельность и была задействована в системе народного контроля. Сегодня, несмотря на солидные годы, именинница сохраняет оптимизм, вовлечена в общественную и патриотическую деятельность в совете Южно-Сахалинской организации ветеранов.
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