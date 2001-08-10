Власти Сахалинской области будут и впредь поддерживать инициативы граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В текущем году правительство Сахалинской области предусмотрело 182 миллиона рублей на поддержку проектов, разработанных гражданами в рамках программы инициативного бюджетирования, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В течение нескольких лет в островном регионе за счет бюджетных средств реализуются начинания, направленные на обустройство населенных пунктов или отдельных городских микрорайонов. Речь идет о создании или ремонте объектов культуры, водоснабжения и водоотведения, детских и спортивных площадок, уличного освещения, автомобильных дорог и так далее. Особенность этих проектов в том, что их авторами являются сами граждане.

- Инициативное бюджетирование ценно тем, что позволяет оперативно решать конкретные проблемы населенных пунктов, которые волнуют граждан. Например, жителям села или микрорайона нужна детская площадка или сквер с лавочками. Группа активных граждан готовит проект. И он реализуется по итогам конкурсного отбора за счет средств областного бюджета. Можно с полной уверенностью сказать, что в нашем регионе такая форма взаимодействия граждан и власти, как инициативное бюджетирование, подтвердила свою эффективность, - сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

Региональное министерство финансов уже провело конкурсный отбор проектов на 2024 год. Список будет обнародован в ближайшее время. В 2023 году в островном регионе реализовано 38 начинаний.

- Инициативные проекты - эффективный инструмент развития, который позволяет решать вопросы местного значения при участии граждан. Максимальный размер субсидии на один проект - 5 миллионов рублей. Эти средства позволяют выполнить весьма серьезный объем работ. В частности, в прошлом году в рамках программы в селе Ольховка Углегорского района появилась спортивная площадка с тренажерами. В селе Правда Холмского района благоустроили набережную, а в Смирных - центральную площадь. В селе Победино Смирныховского района привели в порядок школьный двор, а в селе Чир-Унвд в Тымовском районе установили на улицах светодиодные светильники, - отметила министр финансов Сахалинской области Ольга Лопатина.

Популярность программы инициативного бюджетирования растет с каждым годом. По свидетельству старосты села Колхозное Невельского района Светланы Нурмухамбетовой, количество жителей, участвующих в собраниях и обсуждениях инициатив, в течение пяти лет утроилось. С 2017 года в населенном пункте реализовано шесть проектов. Здесь появились детская и спортивная площадки, возведена площадка для скейта. Рядом с сельским клубом обустроена зона для культурно-массовых мероприятий. В прошлом же году в Колхозном появился сквер мечты, так сельчане прозвали новую территорию для отдыха. Место для нее выбрали живописное - в лесном уголке на берегу реки. На асфальтированной площадке установили арт-объекты, скамейки, вазоны, теннисный и шахматный столы, качели.

- Инициативное бюджетирование – хорошее подспорье для малых населенных пунктов. Программа помогает им развиваться. Например, мы в будущем году планируем продолжить обустройство зоны отдыха. Установим уличное освещение и видеокамеры, заасфальтируем дорожки, - сказала Светлана Нурмухамбетова.

Более подробную информацию о практиках инициативного бюджетирования и проектах, реализованных в Сахалинской области, можно получить на портале.