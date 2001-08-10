Тихоокеанское
информационное агентство
7 Февраля 2024
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15:47, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине припай устойчив только на участке от Лесного до мыса Свободный

На Сахалине припай устойчив только на участке от Лесного до мыса Свободный

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС»,8 февраля припай устойчив от села Лесное до мыса Свободный на удалении от берега до 1 км. На остальных участках выходить на лед опасно, возможен его отрыв, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Телефон вызова экстренных служб — 112.

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