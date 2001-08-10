В Углегорске стартовал региональный слёт учителей начальной военной подготовки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В течение трех дней 36 педагогов из 17 муниципалитетов будут совершенствовать практические навыки, теоретическую базу и примут участие в военно-спортивных соревнованиях. Торжественное открытие областного форума прошло в Углегорске. С приветственным словом к участникам обратился губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, напомнив, что 2024 год объявлен в регионе "Годом Защитника Отечества", рассказали ТИА "Острова" в региональном минобре.

«Вы не просто обучаете их основам начальной военной подготовки, вы помогаете им стать честными и ответственными за судьбу своей Родины. Мы первый регион на Дальнем Востоке, который внедрил в школах так широко курс ОНВП. И мы видим, что наша инициатива нашла одобрение. Это общая заслуга педагогов, военных, общественников и ветеранов», - отметил глава региона в своем видеообращении к участникам слёта.

Министр образования Сахалинской области отметила благодарственными письмами учителей, активно реализующих курс ОНВП в островных школах. За особые успехи в развитии обучения наградили грамотами областной Думы преподавателей из муниципалитетов области.

«В течение трех дней мы будем поднимать очень серьёзные темы патриотического воспитания школьников. И мне хотелось бы обратится к словам нашего Президента Владимира Путина, который делает упор на том, что в нашей стране нет и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. И этот важный вопрос требует широкого общественного обсуждения», - обратилась к гостям Анастасия Киктева.

Педагоги обсудят методику занятий в школах и вовлечение подростков в техническое образование через отечественные мобильные платформы. Участникам презентуют сахалинский центр «Воин». Педагогов ждёт серия мастер-классов по БПЛА, огневой подготовке, а также лазертаг и традиционная зарница.

«Безусловно, здесь сегодня не случайные люди. Именно в наших с вами руках патриотическое воспитание детей - важнейшая задача, на решение которой мы обязаны бросить все силы. Курс по основам начальной военной подготовки успешно реализуется во всех муниципалитетах. И обмен опытом станет ключевой частью регионального слёта. По его окончании мы вынесем большой эффект в виде возможности применять на практике новые подходы в воспитательной работе», - отметила директор гимназии 1 им. А.С. Пушкина, эксперт слёта Татьяна Чуприкова.

Напомним, Сахалинская область реализует программу по основам начальной военной подготовки для учащихся 8 классов в пилотном режиме с февраля 2023 года. С 1 сентября прошлого года курс начался во всех российских школах. С 2024 года предмет ОБЖ будет называться «Основы безопасности и защита Родины», куда будет специальным разделом включен курс ОНВП.