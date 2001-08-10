Тихоокеанское
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12:54, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам напоминают, как можно повторно получить социальный электронный сертификат

Южносахалинцам напоминают, как можно повторно получить социальный электронный сертификат

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Если на ребенка ранее был оформлен сертификат на получение услуг по дополнительному образованию, то в случае утери повторно получить документ можно на официальном сайте министерства социальной защиты Сахалинской области в разделе «Единая карта сахалинца». Данный способ получения является наиболее простым для использования.

Если у ребенка есть единая карта сахалинца, то получать электронный сертификат дополнительно не нужно. Данные поступают в автоматическом режиме.

Если при получении сертификата на вышеуказанном сайте выходит сообщение, что «сведения об образовании на территории Сахалинской области не найдены», то необходимо обратиться в отделение ГКУ «ЦСПСО» по месту жительства. При себе следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность (свой и ребенка);

- документы, подтверждающие родство с ребенком (детьми) либо установление опеки или попечительства;

- сведения о СНИЛС ребенка;

- сведения об обучении ребенка (детей) в образовательных учреждениях

Сахалинской области.

В случае предоставления полного пакета документов, сертификат выдается сразу. При неполном пакете документов сертификат оформляется в срок не позднее 7 рабочих дней с даты обращения.

При подаче заявления ребенком, достигшим 14 лет, дополнительно к вышеуказанному пакету документов в соответствии с абз. 6 п. 2.2. Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки детям в возрасте от 7 до 17 лет включительно, обучающимся в образовательных организациях, расположенных на территории Сахалинской области, в виде бесплатного посещения водных аттракционов с использованием электронного социального сертификата, утвержденного постановлением правительства Сахалинской области от 30.12.2021 №606, обязательно наличие согласия законного представителя на подачу заявления. В связи с этим, при поступлении обращения без согласия - специалисты отделения ГКУ «ЦСПСО» будут отказывать в предоставлении сертификата

Дополнительно сообщаем, что постановлением правительства Сахалинской области от 29.12.2023 №707 продлено действие сертификата по 31 декабря 2026 года. Если ребенок (дети) закончил обучение в образовательных учреждениях Сахалинской области, то действие сертификата прекращается автоматически.

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