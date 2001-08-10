Южносахалинцам напоминают, как можно повторно получить социальный электронный сертификат

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Если на ребенка ранее был оформлен сертификат на получение услуг по дополнительному образованию, то в случае утери повторно получить документ можно на официальном сайте министерства социальной защиты Сахалинской области в разделе «Единая карта сахалинца». Данный способ получения является наиболее простым для использования.

Если у ребенка есть единая карта сахалинца, то получать электронный сертификат дополнительно не нужно. Данные поступают в автоматическом режиме.

Если при получении сертификата на вышеуказанном сайте выходит сообщение, что «сведения об образовании на территории Сахалинской области не найдены», то необходимо обратиться в отделение ГКУ «ЦСПСО» по месту жительства. При себе следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность (свой и ребенка);

- документы, подтверждающие родство с ребенком (детьми) либо установление опеки или попечительства;

- сведения о СНИЛС ребенка;

- сведения об обучении ребенка (детей) в образовательных учреждениях

Сахалинской области.

В случае предоставления полного пакета документов, сертификат выдается сразу. При неполном пакете документов сертификат оформляется в срок не позднее 7 рабочих дней с даты обращения.

При подаче заявления ребенком, достигшим 14 лет, дополнительно к вышеуказанному пакету документов в соответствии с абз. 6 п. 2.2. Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки детям в возрасте от 7 до 17 лет включительно, обучающимся в образовательных организациях, расположенных на территории Сахалинской области, в виде бесплатного посещения водных аттракционов с использованием электронного социального сертификата, утвержденного постановлением правительства Сахалинской области от 30.12.2021 №606, обязательно наличие согласия законного представителя на подачу заявления. В связи с этим, при поступлении обращения без согласия - специалисты отделения ГКУ «ЦСПСО» будут отказывать в предоставлении сертификата

Дополнительно сообщаем, что постановлением правительства Сахалинской области от 29.12.2023 №707 продлено действие сертификата по 31 декабря 2026 года. Если ребенок (дети) закончил обучение в образовательных учреждениях Сахалинской области, то действие сертификата прекращается автоматически.