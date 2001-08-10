Тихоокеанское
информационное агентство
7 Февраля 2024
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09:43, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Березняков приглашают на выездной прием граждан

Жителей Березняков приглашают на выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 7 февраля, для жителей Березняков пройдет личный прием граждан руководителем департамента дорожного хозяйства и благоустройства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Встреча состоится в отделе по управлению территорией по адресу: Крайняя, 8А. Начало в 16:00

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