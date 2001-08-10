Юрий Трутнев встретился с вернувшимися из зоны проведения СВО добровольцами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместитель председателя РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл встречу с работниками аппарата полпреда ДФО, Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), которые летом прошлого года приняли решение уйти добровольцами в зону Специальной военной операции и сейчас, выполнив свой долг, вернулись домой.

«Сегодня собрались работники аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Министерства и Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Эти три института делегировали добровольцев, которые полгода выполняли поставленные задачи в зоне Специальной военной операции. Вели свою работу квалифицированно. В свою очередь мы старались обеспечить их всем необходимым, чтобы у них было современное оборудование, и чтобы они выполнили свою работу хорошо. Сегодня присутствовали командиры добровольцев. И они отметили, что все несли службу мужественно, умело и осуществляли все необходимое, чтобы приблизить победу России в Специальной военной операции. Мы, естественно, за всеми сохранили рабочие места. Обязательно рассмотрим возможность повышения вернувшихся добровольцев. Они себя проявили как люди, для которых служба Родине – не пустой звук, которые готовы служить своей стране на любом месте и в любом качестве. Часть добровольцев на сегодняшней встрече заявили, что хотели бы вернуться в зону Специальной военной операции и продолжить борьбу за независимость страны. Мы это желание поддерживаем. Нас всех воспитывали так, что защита Родины – святая обязанность каждого мужчины и каждого гражданина. И я для того и пригласил всех вернувшихся, чтобы сказать им спасибо, что мы им благодарны и будем на них равняться», – сказал Юрий Трутнев.

Семь добровольцев получили от вице-премьера благодарственные письма за службу Родине, проявленное мужество и личный пример самоотверженного выполнения воинского долга в ходе Специальной военной операции.

«Личный состав был в моём подчинении. С них начиналось формирование разведывательной роты БПЛА, работающей на тяжёлых авиационных комплексах. Впервые был проведён такой эксперимент, когда действующие сотрудники полпредства ДФО, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, КРДВ встали в строй, прошли обучение и в течение полугода выполняли боевые задачи на Соледаро-Бахмутском направлении. На сегодняшний день это одно из самых тяжёлых и трудных направлений на самом важном участке фронта. Нужно сказать, что наши боевые товарищи с успехом и честью эту задачу выполнили. Я хочу им сказать спасибо и выразить самые тёплые слова благодарности Юрию Петровичу Трутневу. Группа не понесла потерь, несмотря на обстрелы с самолёта и земли», – рассказал командир бригады боевого управления добровольческого корпуса Министерства обороны РФ Алексей Кондратьев.

Поздравляя вернувшихся добровольцев, вице-премьер отметил, что представители аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России и КРДВ с самого начала спецоперации собирали всё необходимое для бойцов и помогали беженцам из Мариуполя, некоторые из которых поехали жить и работать на Дальнем Востоке.

Вице-премьер также рассказал, что поддержка не заканчивается на уходе добровольцев в зону СВО. Для модернизации и расширения производств, выпускающих продукцию военного и двойного назначения создана территория опережающего развития «Патриотическая». «Такую поддержку уже получают 14 дальневосточных предприятий, выпускающие беспилотные летательные аппараты, высокопроходимые автомобили – багги, тепловизионные прицелы, системы радиоэлектронной борьбы, спецодежду и средства защиты, медицинские изделия и лекарства», – рассказал Трутнев.

Напомним, что Юрий Трутнев сам активно помогает фронту. За период 2022-23 годов по личным поручениям вице-премьера передано на фронт 136 снайперских комплексов отечественного и импортного производства, более 100 средств радиоразведки для обнаружения БПЛА противника и радиоэлектронной борьбы, FPV-дроны, тепловизионные системы наблюдения и прицельные тепловизионные комплексы для высокоточного крупнокалиберного оружия (тяжёлых снайперских винтовок) для работы на дистанциях до 2000 метров, сами крупнокалиберные снайперские комплексы. Поставляются приборы ночного видения, необходимые для водителей, осуществляющих при ротациях перевозку бойцов и оборудования. Из Приморья были привезены тепловизионные прицелы для стрелкового оружия. В военные части переданы бронежилеты, шлемы и другое снаряжение, боеприпасы, кровоостанавливающие жгуты (турникеты). Военные получили 64 единицы автомобильного и специального транспорта: легкобронированные автомобили, снегоболотоходы повышенной проходимости. На передовую доставляются лекарства и медикаменты, в том числе гемостатические средства отечественного производства.

Комментарии добровольцев:

Доброволец из аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, позывной «Близнец»:

«Было собрано подразделение, в которое вошли мои коллеги из аппарата полпреда ДФО, из Минвостокразвития и КРДВ. Когда ты наблюдаешь за тем, что происходит только по телевизору или в социальных сетях, то есть такое восприятие, что это не касается тебя напрямую. Где-то уезжают ребята, выполняют боевые задачи. А ты смотришь в своё окно и видишь мирную жизнь. Конечно же, приехав туда в первую очередь мы увидели, что на тех территориях живут наши люди, которые нуждаются в нашей помощи, поддержке и защите. Когда местные рассказывают о так называемой гражданской войне на Украине, проходившей много лет подряд, о зверствах, которые творили национальные батальоны и некоторые подразделения ВСУ, приходишь в ужас и понимаешь, для чего ты здесь находишься. В первую очередь – для того, чтобы всё было спокойно внутри твоей страны. Когда ты это осознаёшь, то не думаешь о том, что можешь погибнуть, а думаешь, как защитить своих родных и знакомых, чтобы у нас была мирная жизнь».

Доброволец – сотрудник Минвостокразвития России, позывной «Граф»:

«Госслужба потому и называется госслужбой, потому что мы находимся на службе у государства. Мы должны представлять интересы наших граждан и должны их защищать. Я был так воспитан, что в первую очередь должен защищать свою семью, родных, близких, свою страну. Для меня это не пустые слова. Это надо, наверное, пережить. Я – офицер запаса и на государственной службе нахожусь более 13 лет. Я давал присягу защищать Родину. Я хотел также как и мои деды отдать свой долг Родине».

Доброволец – сотрудник КРДВ, позывной «Монтана»:

«На войне время идёт по-другому. Не в часах, а в задачах. На вопрос “почему нужно идти?” ответ идёт изнутри. Можно задать его по-другому: “Можешь ли ты не идти?”. Есть люди, которые знают, что, если Родине потребуется помощь, они пойдут. А есть те коллеги, которые не говорят, а встают и идут. Я горд с тем, что служил с такими людьми, которые встали и пошли. Мы вернулись обратно боевыми братьями».

Доброволец из аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, позывной «Агент»:

«Мы чувствовали поддержку с Дальнего Востока. Получали гуманитарную помощь. Звонили друзья, знакомые, коллеги. Честно скажу, до того, как я поехал в зону СВО, у меня были сомнения в том, зачем люди передают на фронт стельки и батарейки. А приехав туда, я понял, что важна всякая помощь. Даже письмо от неизвестного школьника цепляет до глубины души. Это важная моральная поддержка».