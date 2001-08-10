Кровли многоквартирных домов в Южно-Сахалинске очищают от снега и сосулек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Управляющие компании подключают к работе промышленных альпинистов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Длительный циклон, который обрушился на Южно-Сахалинск в последние дни января, оставил после себя не только метровые сугробы, но и снежные шапки на крышах многоквартирных домов. После метели управляющие компании оперативно обследовали свои территории и сейчас в городе ведется планомерная очистка кровель многоэтажного жилого фонда. К работам на высоте привлекают профессионалов — промышленных альпинистов. Во вторник они сбивали снег с крыши одного из домов на улице Пограничной.

- Прежде всего, мы обеспечиваем безопасность. Выставляем ограждение. Внизу обязательно находится человек, который контролирует процесс и не пропускает людей на опасную территорию, пока ведутся работы. Если речь идет о шумных улицах, то даже радиостанции используем для связи. Мало ли нужно скорую пропустить или машину с продуктами. В зависимости от объема работы в день обслуживаем от 5 до 15 домов, - рассказал промышленный альпинист Алексей Трутнев.

- Мы уже тринадцатый год работаем с управляющими компаниями. На обслуживании «ЖЭУ-2», «ЖЭУ-3» и «ЖЭУ-4». Всего около 90 домов. С жителями знакомы. Старший по дому может свободно позвонить и спросить, когда будет производиться очистка кровли. Затем сообщить жителям, чтобы они отогнали свои автомобили. Брошенные машины - это на самом деле большая проблема. Огромные шапки последний циклон оставил именно на южной стороне домов, поэтому нужно их сбивать. Даже там, где, казалось бы, зона не проходная. Туда могут забраться дети, чтобы поиграть, - отметил промышленный альпинист Иван Артеменко.

Отметим, работу управляющих компаний по очистке кровель проверяют сотрудники отдела муниципального жилищного контроля. В случае игнорирования своих обязанностей организациям, которые занимаются обслуживанием домов, выдается предостережение. В короткий срок им необходимо принять меры по устранению нарушений, иначе материалы будут направлены в государственную жилищную инспекцию.

О фактах недобросовестной работы управляющих компаний жители могут самостоятельно сообщать в отдел муниципального жилищного контроля по телефону 300-785 (доб. 1, 2, 3, 4, 5).