Причина сбоя в отслеживании общественного транспорта Южно-Сахалинска устраняется
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С прошлой недели от жителей областного центра стали поступать обращения о том, что электронные табло на остановках не показывают плановое прибытие автобусов. Отслеживать общественный транспорт через специальные приложения и онлайн-сервисы также было невозможно. В Центре управления городской мобильностью Южно-Сахалинска рассказали, что стало причиной сбоя, рассказали ТИА "Острова" в городской тадминистрации.
С 1 февраля этого года в системе мониторинга общественного пассажирского транспорта действительно произошел сбой, связанный с отображением актуальных данных о перемещении автобусов. Техническая проблема возникла на стороне Государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», находящейся в Москве.
Как сообщают в Центре управления городской мобильностью Южно-Сахалинска, в настоящее время работа сервисов по отслеживанию автобусов восстановлена, однако могут наблюдаться незначительные перебои. Администрация Южно-Сахалинска приносит извинения горожанам за доставленные неудобства.
Вместе с тем, особо подчеркнем, что ни расписание, ни перечень остановок на городских маршрутах не менялись. Без перебоев работает и телефонная диспетчерская служба «Единого оператора» - 55-65-15.
Кроме того, в социальных сетях горожане обращают внимание на то, что сейчас некоторые автобусы отстают от привычных графиков, либо сходят с линии в парк, не доведя маршрут до конца. Как объяснили в «Центре управления городской мобильностью», расписание автобусов не изменилось, задержки в движении общественного транспорта вызваны затрудненным трафиком по некоторым улицам областного центра. Если водитель вынужденно сходит с линии, пассажиры по уже приобретенному билету могут пересесть на следующий автобус. Дважды платить за проезд не надо.
Ситуация нормализуется с расширением проезжих частей и вывозом снега с улично-дорожной сети города. Отметим, эти работы ведутся в круглосуточном режиме и находятся на особом контроле муниципалитета.
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