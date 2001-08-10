Январские метели не повлияли на темпы строительства автобусного парка в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ход работ сегодня проверил мэр города Сергей Надсадин. На новом современном объекте, строительство которого планируется завершить уже в текущем году, будет базироваться автопарк крупнейшего муниципального перевозчика – АО "Транспортная компания", рассказл ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, на его территории будут расположены производственный и административно-бытовой корпус, мойка на 4 линии, открытая стоянка на 250 автобусов, контрольно-пропускной пункт, газовая котельная и др. О ходе работ главе города доложил главный инженер компании подрядчика — ООО «Остов» Владимир Гвон. Несмотря на мощный циклон, прошедший в Южно-Сахалинске, строительство идет в графике. Для ликвидации последствий снегопада привлечено достаточное количество спецтехники – это позволило в короткий срок привести территорию в порядок.

– Проводятся внутренние инженерные работы по строительству административно-бытового корпуса, с завтрашнего дня приступаем к облицовке фасада, заканчивается монтаж металлокаркаса производственного корпуса и мойки, – рассказал Владимир Гвон.

Добавим, в среднем, в работах на строительной площадке ежедневно задействовано 68 человек. Со следующей недели штат будет увеличен, что позволит ускорить работы по ряду направлений.

– Новый автобусный парк – важный объект, как для транспортной компании, так и для всего города. Сегодня посетили газовую котельную. Её строительство — в завершающей стадии, ожидаем пусконаладку, – отметил Сергей Надсадин.

Добавим, строительство автобусного парка - ключевое мероприятие транспортной реформы Южно-Сахалинска, которая реализуется в городе по инициативе мэра города Сергея Надсадина, при поддержке правительства Сахалинской области и губернатора Валерия Лимаренко.