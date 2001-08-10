"РВК-Сахалин" проверил пожарные гидранты в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты «РВК-Сахалин» совместно с сотрудниками регионального МЧС завершили плановую проверку пожарных гидрантов в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в "РВК-Сахалин".

Были проверены все 708 гидрантов, подконтрольных «РВК-Сахалин». Отметим, что объекты водоснабжения, включая пожарные гидранты, в планировочном районе Ново-Александровск, а также селах, входящих в состав городского округа относятся к ведению «Сахалинской коммунальной компании».

Каждый гидрант проверяют по нескольким показателям - специалисты проводят контрольные замеры давления и водоотдачи. Отдельно проверяется наличие информационных знаков о наличии и расположении гидрантов, а также доступность сооружения.

Как рассказал начальник цеха по эксплуатации и ремонту сетей «РВК-Сахалин» Игорь Маняхин, после прошедшего циклона доступ ко многим сооружениям был заблокирован. Специалистам компании, кроме осуществления своих прямых обязанностей по проверке и ремонту гидрантов, приходилось вручную раскапывать сугробы и обеспечивать подъезды.

По итогам проверки большинство пожарных гидрантов находятся в исправном состоянии. По нескольким были обнаружены незначительные нарушения, которые будут устранены в короткие сроки. Еще 18 гидрантов, которые сейчас заблокированы, требуется осмотреть повторно.